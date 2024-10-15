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Fas'ta 4,5 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Fas'ın Ifren şehrinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem can ve mal kaybı olmadan atlatıldı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 14:51
Fas'ta 4,5 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Fas'ın Ifren Şehrinde Deprem Sarsıntısı

Fas'ın kuzeyinde, Ifren bölgesinde, sabah saatlerinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntının merkez üssü, Ifren iline bağlı Sidi el-Mahfi beldesinde yer alıyordu.

Jeofizik Uzmanından Açıklama

Nasır Cabur, Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü Başkanı olarak, SNRT televizyonuna verdiği demeçte, depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini ve olayın can ya da mal kaybına yol açmadığını belirtti.

Önceki Depremler ve Etkileri

Daha önce, 8 Eylül 2023'te, Fas'ta merkez üssü Marakeş kenti olan 7 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı. O depremde, 2,690 kişi yaşamını yitirirken, 6,125 kişi yaralanmıştı.

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