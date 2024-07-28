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Fas'ta ABD'nin İsrail Desteğine Karşı Protesto

Kazablanka'da düzenlenen protestoda, ABD'nin Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarına desteği kınandı ve Filistin halkına destek mesajları verildi.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 11:01
Fas'ta ABD'nin İsrail Desteğine Karşı Protesto

Kazablanka'da Protesto Gösterisi

Fas'ın batısında bulunan Kazablanca kentinde yüzlerce gösterici, ABD'nin Gazze'deki saldırılara verdiği destek nedeniyle toplandı. Gösteride, Filistinlilere yönelik "soykırıma" son verilmesi talep edildi.

Filistin İçin Dayanışma Mesajları

Fas Ümmetin Sorunlarına Destek Heyeti ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde düzenlenen protestoya katılanlar, ABD'nin İsrail'e sunduğu desteği kınayarak, "ABD, İsrail'in Gazze'de işlediği cinayetlere ortak olmaktadır" ifadesini kullandı.

Güçlü Sloganlar ve Talepler

Göstericiler, "Filistin emanettir, normalleşme ihanettir" ve "Tüm özgür insanlar, Siyonistlere ve ABD'ye hayır" gibi sloganlarla Filistin halkına destek verdiklerini dile getirdiler. "Yaşasın Filistin, yaşasın Gazze" sloganlarıyla alanı coşturdu.

İnsani Kriz ve Kayıplar

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda, 39 bin 258 Filistinli yaşamını yitirdi; bunlardan 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'i ise kadınlardan oluşuyor. Ayrıca, 90 bin 589 kişinin yaralandığı ve binaların yıkıldığı, halkın sıkışıp kaldığı hastaneler ve eğitim kurumlarının hedef alındığı bildirildi. Enkaz altında binlerce kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

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