Fas'ta Binlerce Kişi İsrail'in Gazze Saldırılarını Protesto Etti

Fas'ın farklı şehirlerinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılara karşı geniş katılımlı protestolar düzenlendi. Ülkedeki önemli sivil toplum kuruluşu olan "Ümmetin Sorunlarını Destekleme Platformu" tarafından organize edilen eylemlere binlerce kişi katıldı.

Göstericiler, İsrail'in Gazze'de sivil halkı hedef almasına itiraz ederek, uluslararası topluma Filistin halkına destek verme çağrısında bulundu. Eylemler sırasında, "Ey direnişçi yürü yürü, zafere ve özgürlüğe", "Yaşasın Filistin, yaşasın Lübnan" ve "Filistin satılık değil, ne işgal ne normalleşme" gibi sloganlar atıldı.

Protestolarda ayrıca ABD'nin İsrail'e verdiği destek de eleştirildi.

Ateşkesin Bozulması ve Yeniden Başlayan Saldırılar

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta ilan edilen ateşkesin ardından 18 Mart sabahında şiddetli saldırılarına yeniden başlamış durumda. Bu süre zarfında, çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan yaklaşık 600 Filistinli yaşamını yitirdi, 1000 kişi ise yaralandı.

Ateşkesi bozarak yeni ateşkes tekliflerini reddeden İsrail, Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket etmeye kararlı olduğunu duyurdu. Hamas ise, İsrail'in sözlerinde durmadığını ve arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmediğini belirterek Gazze'deki Filistin halkına karşı bir soykırıma yeniden başlandığını vurguladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevden aldığı istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü gibi tartışmalı siyasi adımlarla başlamış olması, dikkatleri üzerine çekti.