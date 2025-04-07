DOLAR
38 0,03%
EURO
41,59 -0,36%
ALTIN
3.649,79 -0,17%
BITCOIN
3.003.639,37 -0,19%

Fas'ta Binlerce Öğrenci Gazze İçin Sokağa Çıktı

Fas'ta öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla büyük gösteriler düzenledi.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 22:24
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 22:24
Fas'ta Binlerce Öğrenci Gazze İçin Sokağa Çıktı

Fas'ta Öğrenciler Gazze İçin Buluştu

Fas'ta binlerce öğrenci, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik saldırılarını kınamak amacıyla protesto eylemleri gerçekleştirdi. Ülkenin doğusunda bulunan Ucda, kuzeyindeki Meknes, Fes ve Tanca ile güneydoğusundaki Erfud ve Beni Tedcit kentlerindeki üniversitelerdeki öğrenciler, 18 aydır devam eden soykırım karşısında dayanışma gösterdi.

Gösteriler ve Genel Grev

Yapılan gösteriler, Fas Ulusal Öğrenci Birliği gibi sivil ve sendikal kuruluşların öncülüğünde düzenlenen genel grevle aynı zamana denk geldi. Protestocular, Filistin’i destekleyen sloganlar atarken, Filistin bayrakları ve Gazze’deki direniş gruplarının liderlerine ait fotoğraflar taşıdı.

Filistinli Gruplardan Ortak Açıklama

Dün yapılan ortak bir açıklamada, Filistinli gruplar, işgal altındaki tüm Filistin toprakları için kapsamlı bir genel grev çağrısında bulundu. Ayrıca Filistin topraklarında ve diasporada bulunan mültecilere, Gazze'deki katliamı durdurmak için harekete geçmeleri istendi.

Hamas'tan Grev ve Yürüyüş Çağrısı

Öte yandan, Hamas'ta Gazze'deki saldırılara karşı kapsamlı bir grev ve yürüyüş düzenlenmesi çağrısını yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Gümrük Tarifeleri ile Teknoloji Ürünlerine Büyük Zam Geliyor

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Bakırköy'de Silahlı Çatışma: İki Şüpheli Vurularak Yakalandı
2
Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru
3
Samsun'da Kargoda Uyuşturucu Bulundu: 2,600 Hap Ele Geçirildi
4
ABD Yargıcından Türk Öğrenci Rümeysa Öztürk Davasında Ek Delil Talebi
5
Merve Özbey, Iğdır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İçin Konser Verdi
6
Hollanda'da 1600 Kişilik Sokak İftarı Coşkusu
7
MHP'den 8 Mart’a Özel Etkinlik: 8 Güçlü Kadın, Her Hikaye Bir Zafer

Yeni Gümrük Tarifeleri ile Teknoloji Ürünlerine Büyük Zam Geliyor

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Emekli Maaşları Tarihi Zam Kapısında: En Düşük Maaş 16.500 TL Olabilir

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

Petrol Fiyatları Çöktü: Akaryakıt İndirimleri Yolda

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

Kademeli Zam Uygulaması Başladı! Çalışanlar için Yüzde 54 Zam Müzakeresi Tamamlandı