Fas'ta Binlerce Öğrenci Gazze İçin Sokağa Çıktı

Fas'ta Öğrenciler Gazze İçin Buluştu

Fas'ta binlerce öğrenci, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik saldırılarını kınamak amacıyla protesto eylemleri gerçekleştirdi. Ülkenin doğusunda bulunan Ucda, kuzeyindeki Meknes, Fes ve Tanca ile güneydoğusundaki Erfud ve Beni Tedcit kentlerindeki üniversitelerdeki öğrenciler, 18 aydır devam eden soykırım karşısında dayanışma gösterdi.

Gösteriler ve Genel Grev

Yapılan gösteriler, Fas Ulusal Öğrenci Birliği gibi sivil ve sendikal kuruluşların öncülüğünde düzenlenen genel grevle aynı zamana denk geldi. Protestocular, Filistin’i destekleyen sloganlar atarken, Filistin bayrakları ve Gazze’deki direniş gruplarının liderlerine ait fotoğraflar taşıdı.

Filistinli Gruplardan Ortak Açıklama

Dün yapılan ortak bir açıklamada, Filistinli gruplar, işgal altındaki tüm Filistin toprakları için kapsamlı bir genel grev çağrısında bulundu. Ayrıca Filistin topraklarında ve diasporada bulunan mültecilere, Gazze'deki katliamı durdurmak için harekete geçmeleri istendi.

Hamas'tan Grev ve Yürüyüş Çağrısı

Öte yandan, Hamas'ta Gazze'deki saldırılara karşı kapsamlı bir grev ve yürüyüş düzenlenmesi çağrısını yaptı.