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Fas'ta Doktorlar, İsrail'in Gazze'deki Sağlık Çalışanlarına Yönelik Saldırıları Protesto Etti

Fas'ın başkenti Rabat'ta doktorlar, İsrail'in Gazze'deki sağlık çalışanlarına yönelik saldırılarını kınamak için toplandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 20:07
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 20:07
Fas'ta Doktorlar, İsrail'in Gazze'deki Sağlık Çalışanlarına Yönelik Saldırıları Protesto Etti

Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen bir protesto gösterisinde, doktorlar ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'de aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 45 binden fazla kişiyi öldürmesini kınadı. Gösteri, ülkedeki sivil toplum kuruluşları tarafından organize edildi ve hemşireler, eczacılar ile tıp öğrencileri de katıldı.

Protesto Detayları

Parlamento binası önünde gerçekleştirilen eylemde, beyaz önlük giymiş sağlık çalışanları, Filistin bayrakları taşıdı. Eylemciler, "Siyonistlerin hastaneleri hedef alan saldırılarını kınıyoruz" ve "Gazze'deki sağlık çalışanları görevlerini yerine getiriyor ve şehit olarak göklere yükseliyor" yazılı pankartlar açtı.

Gazze'deki Durum

İsrail'in Gazze'deki sağlık personelini, ilk yardım ekiplerini ve ambulansları hedef alarak, hastaneleri bombalaması büyük bir tepkiyle karşılandı. Protestocular, İsrail karşıtı sloganlar atarak sağlık kurumlarına yönelik gerçekleştirilen saldırıları kınadı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ayakta kalmaya çalışan son sağlık merkezi olan Kemal Advan Hastanesi de bu saldırılara direniyor. Hastanenin Müdürü Husam Ebu Safiye, "Hastane sürekli olarak yoğun ateş altında. İsrail ordusu bu sağlık kurumuna askeri bir hedef gibi muamele ediyor" diyerek durumu aktardı. Ayrıca, hastanenin duvarlarında mermi ve füze izleri bulunduğu belirtti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş ise, İsrail ordusunun, Kemal Advan Hastanesi yönetimini tahliye etmeleri konusunda uyardığını duyurdu.

İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere toplam 45 bin 259 Filistinli yaşamını yitirdi ve 107 bin 627 kişi yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü bulunduğu ve halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapının tahrip edildiği bildirildi.

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