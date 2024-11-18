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Fas'ta Doktorlar Ücret Artışı İçin Üç Gün Grevde

Fas'ta doktorlar, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ücretlerin artırılması amacıyla üç gün grev yapma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 16:59
Fas'ta Doktorlar Ücret Artışı İçin Üç Gün Grevde

Fas'ta devlet hastanelerinde görev yapan doktorlar, ücret artışı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle >üç gün sürecek grev gerçekleştirme kararı aldı.

Bağımsız Kamu Doktorları Birliği adlı sivil toplum kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, "3 hafta sürecek protestoların ilk aşaması olarak yarın başlayacak ve üç gün sürecek greve gidiliyor." ifadesine yer verildi.

Doktorların açıklamalarına göre, protestolar sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ücretlerin artırılması talebiyle devam edecek. Ancak, Fas hükümeti tarafından doktorların grev kararı ve maaş artışı talebine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Fas Başbakanı Aziz Ahnuş, nisan ayında doktorların zam talebi üzerine maaşlara 3800 Fas dirhemi (yaklaşık 380 dolar) zam yapıldığını duyurmuştu. Sağlık sektöründeki sendikalar, 22 Temmuz tarihinde de "çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve ücret zammı" talebiyle devlet hastanelerinde 5 günlük grev başlatmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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