Fas'ta Dünya Türk Kahvesi Günü Coşkuyla Kutlandı

Fas'ın başkenti Rabat'ta, Dünya Türk Kahvesi Günü nedeniyle özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Rabat Yunus Emre Enstitüsü tarafından, başkentteki Karaviyyin Üniversitesi’ne bağlı Dar’ul Hadis El-Hassaniye Enstitüsü'nde düzenlenen etkinliğe, okulda Türkçe öğrenimi gören öğrenciler, enstitü yönetimi ve akademisyenler katıldı.

Etkinliğin Başlangıcı ve İkramlar

Etkinlik, Rabat Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Reha Ermumcu’nun, Türk kahvesinin kısa tarihi ve kültürdeki yerine dair yaptığı sunumla başladı.

Ermumcu’nun konuşmasının ardından, Türk kahvesine dair görseller izletildi. Program kapsamında hazırlanan Türk kahvesi, lokum ve baklava eşliğinde katılımcılara ikram edildi.

Öğrencilerin Yorumları

Dar’ul Hadis El-Hassaniye Enstitüsü yüksek lisans öğrencilerinden Maryam Elkarch, "Türk kahvesi çok güzeldi. Yunus Emre Enstitüsü’ne bu etkinliği düzenlediği için çok teşekkür ediyorum. Burada Türkçe öğreniyorum ve bu tür etkinliklerle Türk kültürünü daha yakından tanıyabiliyoruz. Bizler için iyi bir fırsat oldu" dedi.

Öğrencilerden Khawla Bengoua da Türk kahvesini beğendiğini belirterek, "Tadı bana göre biraz acı ama seviyorum. Çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

Türk Kahvesinin Önemi ve UNESCO Listesi

Rabat Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ermumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü kapsamında yurtdışındaki merkezlerimizin birçoğunda Türk kahvemizin hem tanıtımını yapıyoruz hem de öğrencilerimizle bir kaynaşma vesilesi kılıyoruz" dedi.

Türk kahvesi, 2013'te UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmiş ve her yıl 5 Aralık tarihinde "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanmaya başlanmıştır.