Fas'ta Filistin'e Destek Gösterileri Devam Ediyor

Fas'ta Filistin İçin Dayanışma Gösterileri

Fas'ta, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne destek amacıyla düzenlenen gösteriler 45'inci haftasında da sürüyor. Binlerce kişi, ülkenin çeşitli şehirlerinde toplanarak dayanışma içinde sokaklara çıktı.

Ümmetin Sorunlarını Destekleme Heyeti'nin Çağrısı

Gösterimler, Ümmetin Sorunlarını Destekleme Heyeti tarafından yapılan çağrıyla gerçekleştirildi. Cuma namazının ardından bir araya gelen katılımcılar, Filistin bayrakları ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin fotoğrafları ile yürüyüş yaptılar.

Faslıların Özgürlük Mesajları

Göstericiler, Filistin direnişine destek için sloganlar attılar. Bazı katılımcılar, Fas'ın İsrail ile normalleşmesini de protesto etti. "Halk, Filistin'in özgürleşmesini istiyor", "Fas'tan Filistin'e iki değil tek halk" ve "Halk normalleşmenin iptalini istiyor" gibi sloganlar yankılandı.

İsrail'in Saldırılarındaki Kayıplar

Öte yandan, İsrail’in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere toplam 40 bin 5 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca 92 bin 401 kişi yaralandı. Enkaz altında hala çok sayıda ölü olduğu bildirilirken, sivil halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak altyapıya büyük zarar verildi.