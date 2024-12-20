Fas'ta Gazze İçin Dayanışma Gösterileri Düzenlendi

Fas'ta Gazze ile Dayanışma Gösterileri

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdürmesiyle birlikte, Fas'ın birçok şehrinde Filistinlilerle dayanışma amacıyla büyük gösteriler düzenlendi. Bu protestolar, Fas’taki sivil toplum kuruluşu Ümmet Sorunlarını Destekleme Kuruluşu tarafından organize edildi.

Cuma Namazı Sonrası Gösteriler

Yapılan açıklamada, cuma namazı'nın ardından düzenlenen gösterilerin, Gazze'deki sivillere yönelik soykırımlar, katliamlar, aç bırakma ve göçe zorlama gibi ihlalleri kınadığı vurgulandı. Protestocular, bu politikaları şiddetle reddettiklerini dile getirdiler.

63 Haftadır Süregelen Destek

Ayrıca, art arda 63 hafta boyunca Gazze ile dayanışma gösterilerinin sürdüğü ifade edildi. Göstericiler bu süreçte, Fas hükümetine İsrail ile normalleşme sürecinden vazgeçme çağrısında bulundu.