Fas'ta Gazze ve Lübnan İçin Dayanışma Gösterileri

Fas'ın başkenti Rabat başta olmak üzere birçok şehirde, Ümmetin Sorunlarına Destek Heyeti'nin çağrısıyla düzenlenen Gazze ve Lübnan destek gösterileri, 53. haftasında da devam etmekte.

Binlerce Kişi Sokaklarda

Cuma namazı sonrası Şafşavan, Tatvan, Fez, Miknas, Kazablanka, El-Cedide, Burkan, Cersif, Ayet Melul ve Akadir şehirlerinde binlerce Faslı, İsrail'in saldırılarına karşı seslerini yükseltti. Göstericiler, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik savaşını kınayarak müdahale edilmesi çağrısında bulundu.

Gösteri Sloganları ve Mesajlar

Etkinliklerde göstericiler, "Ey direniş savaşçısı, zafere ve kurtuluşa yürü", "Yaşasın Filistin, yaşasın Lübnan" ve "Filistin satılık değildir. İşgale hayır, İsrail ile normalleşmeye hayır" gibi sloganlarla desteklerini dile getirdi.

İsrail Saldırıları ve Sonuçları

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 17 bin çocuk ve 11 bin 378 kadın da dahil olmak üzere toplamda 42 bin 126 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca 98 bin 117 kişi de yaralandı.

Enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu bildirilirken, hastane ve eğitim kurumları gibi sivil altyapılar da hedef alınarak büyük tahribat yaşanıyor.