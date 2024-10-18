Fas'ta Gazze'ye Destek Gösterileri

Fas'ın çeşitli şehirlerinde toplanan binlerce vatandaş, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik uyguladığı abluka ve saldırıları protesto etti. Ümmetin Sorunlarına Destek Heyeti'nin öncülüğünde gerçekleştirilen gösteriler, Kazablanka, Tanca, Miknas, Sidi Yahya, Burkan, Vecde ve Ekadir gibi şehirlerde cuma namazı sonrasında yapıldı.

Filistin Halkıyla Dayanışma Mesajları

Göstericiler, Gazze'deki bir yıldan fazla süren işgali protesto ederek, İsrail ordusunun sivillere yönelik saldırılarının derhal durdurulması çağrısında bulundu. Filistin direniş gruplarıyla dayanışma sağlamak için "Filistin özgür, normalleşme utanç kaynağıdır", "Mescid-i Aksa'da yardım bekleniyor, sesinizi yükseltin!", "Cibaliya Mülteci Kampı fedakarlık ve direnişin merkezidir" ve "Hepimiz Gazzeliyiz, hepimiz Filistinliyiz" gibi sloganlar attılar.

İsrail'in Tahliye Planları

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyine yönelik kara saldırıları 6 Ekim'de başladı. Bu saldırıların, Filistinlileri Gazze'yi terk etmeye zorlamak amacıyla başlatıldığı düşünülüyor. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya aracılığıyla bölge halkına boşaltması önerilen alanların haritasını paylaştı ve Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine yönelmelerini istedi. Bu haritanın, "generallerin planı" olarak bilinen uygulamaya benzerliği dikkat çekti. İsrail hükümeti, bu plana ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapmadı.