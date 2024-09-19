Fas'ta Gazze'ye Destek Gösterileri Düzenlendi

Fas'ta Gazze İçin Elektromobil Protestoları

Fas'ın birçok bölgesinde, Gazze Şeridi'ne yapılan saldırıların sona ermesi için İsrail'e yapılan baskı talepleriyle geniş çaplı gösteriler gerçekleştirildi.

Gösterilere Katılım Yoğun Oldu

Bu protestolar, Fas'taki Ümmetin Sorunlarını Destekleme Heyeti tarafından organize edildi. Kazablanka, Marakeş ve İbn Cerir gibi önemli şehirlerde gerçekleştirilen gösterilere binlerce kişi katıldı.

Arap ve İslam Ülkelerine Çağrı

Göstericiler, Arap ve İslam ülkelerinin Gazze'ye yönelik saldırıları durdurması için İsrail'e baskıda bulunmalarını talep ederken, Tel Aviv'in diğer bölgelere de saldırı düzenleyebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Sloganlarla Desteklerini İfade Ettiler

Protestolarda "Halk Filistin'i kurtarmak istiyor" ve "Ey direniş, zafere ve özgürlüğe yürü" gibi sloganlar atıldı. Göstericiler ayrıca sivil halkın korunması ve Gazze'deki gıda krizine yardım ulaştırılması konusundaki çabaların artırılmasını istedi.