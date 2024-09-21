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Fas'ta Gazze'ye Destek Gösterileri Yükseliyor

Fas'ta, Gazze'ye destek amacıyla büyük çaplı gösteriler gerçekleştirildi. Sivil toplum kuruluşları İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 05:11
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 05:11
Fas'ta Gazze'ye Destek Gösterileri Yükseliyor

Fas'ta Gazze İçin Destek Gösterileri

Fas'ta, Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıların durdurulması amacıyla İsrail'e baskı yapılması talebiyle büyük gösteriler düzenlendi.

Sivil Toplum Tabanlı Protestolar

Fas'taki Ümmetin Sorunlarını Destekleme Heyeti, "Gazze halkına yönelik süregelen İsrail zulmünü kınamak ve Filistin halkına destek vermek" amaçlı olarak 50 farklı şehirde tam 106 gösteri gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamalara göre, protestolar sırasında atılan sloganlar, Filistin halkının direnişine destek vererek, İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve tüm Filistin'de uyguladığı şiddeti kınadı.

Geniş Kapsamlı Protestolar

Gösterilerde, "İsrail'e yönelik ABD ve Batı'nın destekleri ile Arap dünyasının resmi sessizliğine" de tepkiler gösterildi. Ayrıca İsrail'in Lübnan, Yemen, Suriye ve Irak'taki saldırıları da kınanarak bu ülkelerdeki sivil kayıplara dikkat çekildi.

Başkent Rabat dahil, birçok şehirde her gün Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması, ablukanın kaldırılması ve insani yardımların ulaştırılması talepleriyle dayanışma gösterileri yapılmaya devam ediyor.

Can Kayıpları ve Sivil Hedefler

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795 çocuk ve 11 bin 378 kadın dahil toplamda 41 bin 272 Filistinli hayatını kaybetti, 95 bin 551 kişi ise yaralandı.

Halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı ciddi şekilde tahrip edilmektedir. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ise 7 Ekim'den bu yana yaşanan saldırılarda toplamda 716 Filistinli hayatını kaybetti.

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