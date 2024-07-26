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Fas'ta Gazze'ye Destek Gösterisi

Fas, Gazze Şeridi'ne yönelik destek amacıyla büyük gösterilere ev sahipliği yaptı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 17:54
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 17:54
Fas'ta Gazze'ye Destek Gösterisi

Fas'ta Gazze'ye Destek Gösterileri Düzenlendi

Fas'ın çeşitli şehirlerinde, Gazze Şeridi'ne destek amaçlı "Siyonist katliamlara bu kadar sessizlik yeter" temasıyla protestolar gerçekleştirildi.

Yoğun Katılım ve Talepler

Ümmet Sorunlarını Destekleme Kuruluşu'nun teşvikiyle başkent Rabat, Kazablanka, Meknes, Nador ve Berkane gibi şehirlerde toplanan binlerce kişi, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması ve insani yardımların geçişinin sağlanması yönünde taleplerde bulundu.

Sloganlar ve Bayraklar

Gösterilerde "Hepimiz kararlı Gazze'nin fedaileriyiz", "Halk Filistin'i kurtarmak istiyor" ve "Ey direniş, zafere ve özgürlüğe doğru yürü" gibi sloganlar atılarak, Fas ve Filistin bayrakları dalgalandırıldı.

Uzun Süredir Devam Eden Eylemler

Art arda 42 haftadır devam eden dayanışma gösterilerinde ayrıca, Fas hükümeti ile İsrail arasındaki normalleşme çabalarından vazgeçilmesi çağrısı da yapıldı.

Saldırılar ve İnsani Kriz

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda en az 39.175 Filistinli yaşamını yitirdi, bunların 16.172'si çocuk ve 10.798'i kadın. Ayrıca, 90.403 kişi yaralandı. Halen birçok kişinin enkaz altında olduğu ve sivil altyapının büyük hasar gördüğü bildiriliyor.

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