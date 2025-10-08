Fas'ta 'Gen Z 212' Protestoları 10 Ekim İçin Askıya Alındı

Gen Z 212, Kral 6. Muhammed'in 10 Ekim parlamento açılışı öncesi cuma günü yapılması planlanan gösterileri saygı ve ulusal sorumluluk gerekçesiyle askıya aldı.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 20:31
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 20:31
Fas'ta 'Gen Z 212' Protestoları 10 Ekim İçin Askıya Alındı

Fas'ta 'Gen Z 212' Protestoları Askıya Alındı

10 Ekim Cuma için planlanan gösteriler iptal edildi

Son haftalarda Z Kuşağı öncülüğünde süren protestoların başını çeken Gen Z 212 hareketi, Kral 6. Muhammed'in Fas Parlamentosu'nun yeni yasama yılını açacağı 10 Ekim Cuma günü yapılması planlanan gösterileri askıya aldığını duyurdu.

Hareketin sosyal medya hesaplarından yayımlanan açıklamada kararın “Kral'ın makamına duyulan saygı ve konuşmasının sembolik değeri” gerekçesiyle alındığı bildirildi. Açıklamada bunun ulusal sorumluluk bilinciyle, anayasal kurumlara bağlılığın ve yapıcı diyaloğa olan inancın bir göstergesi olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca cuma günkü protestoların iptal edildiği; ancak 9 Ekim Perşembe günü planlandığı şekilde protesto gösterilerinin yapılmaya devam edeceğinin altı çizildi.

Öte yandan, Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Genel Sekreteri ve eski Başbakan Abdulilah Benkiran, gençlere hitaben yayımladığı videoda “Kral’ın cuma günkü konuşması öncesinde baskı oluşturabilecek bir görüntü siyasi açıdan doğru olmaz.” diyerek protestoların ertelenmesi çağrısında bulundu.

Gen Z 212 hareketi, son haftalarda ülke genelinde ekonomik koşullar ve eğitim ile sağlık hizmetlerinde reform talepleriyle protestolar düzenliyordu.

