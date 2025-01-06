Fas'ta Grev Yasa Tasarısına Büyük Protesto Dalgası

Fas’ta Grev Yasa Tasarısı Protesto Edildi

Fas'ın birçok şehrinde düzenlenen eylemlerde, "grev yasa tasarısı"na karşı yoğun bir tepki gösterildi. Protestocular, bazı kısımlarının değiştirilmesini talep ederek sokaklara döküldü.

Protestolara Katılan Şehirler

Fas İş Konfederasyonu'nun çağrısıyla gerçekleştirilen eylemler, ülkenin başkenti Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Tetuan, Tanca, Beni Tedcit ve El Ayun gibi birçok şehirde yapıldı. Gösterilere katılanlar, yasa tasarısını kabul etmediklerini belirterek bazı maddelerinin değiştirilmesi gerektiğine dair sloganlar attı.

Hükümetin Yasa Tasarısına Tepkiler

Eylemciler, hükümetin yasayı "grev hakkını kısıtlama girişimi" olarak tanımlayarak protesto etti. Bu tasarı, 24 Aralık tarihinde hükümetin desteğiyle Temsilciler Meclisi'nden onay almıştı. Şimdi ise, ikinci meclis tarafından onaylanması bekleniyor.

İnsan Hakları Aktivistlerinin Talepleri

İnsan hakları aktivistleri ve sendikacılar, ekim ayından bu yana kamuoyunda tartışılan bu yasa tasarısı için protestolar düzenlenmesini istemişti. Özellikle 5. madde içindeki "Örgütlenme kanunu hükümlerine aykırı olarak yapılacak her türlü grev çağrısı geçersizdir; siyasi amaçlara yönelik her türlü grev yasak sayılır" ifadesine itiraz ediliyor.