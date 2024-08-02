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Fas'ta Hamas Lideri Heniyye'ye Suikast Protesto Edildi

Fas'ta binlerce kişi, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye yönelik suikastı protesto etmek için gösteri düzenledi.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 19:54
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 19:54
Fas'ta Hamas Lideri Heniyye'ye Suikast Protesto Edildi

Fas’ta Büyük Gösteri

Fas’ta, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’ye yönelik gerçekleştirilen suikast girişimi, binlerce kişinin katılımı ile protesto edildi. Cuma namazının ardından birçok şehirde düzenlenen gösterilerde, katılımcılar Filistin ve Fas bayrakları taşıyarak Gazze’ye destek sloganları attılar.

Destek Gösterileri Devam Ediyor

Fas’ta, Ümmetin Sorunlarına Destek Heyeti tarafından organize edilen protestolar, 43’üncü haftasına girdi. Rabat, Fes, Meknes, Tanca, Kenitra, Nador, Ahfir, Taroudant ve Agadir gibi kentlerde gerçekleşen bu gösterilere büyük ilgi gösterildi. Göstericiler, Heniyye ve diğer Filistinli yetkililere yönelik suikastları kınadı ve gıyabi cenaze namazı düzenlediler.

Heniyye’nin İran'da Maruz Kaldığı Saldırı

İsmail Heniyye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılmak üzere Tahran’da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Heniyye’nin konutuna bir saldırı düzenlendiğini duyurdu. Bu olaydan sonra İran ve Hamas yetkilileri suikastı İsrail ile ilişkilendirirken, İsrailli yetkililerin konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadıkları gözlemlendi.

Heniyye’nin Hamas’taki Rolü

Hamas, 6 Mayıs 2017 tarihinde İsmail Heniyye’yi, Halid Meşal’in yerine Siyasi Büro Başkanı olarak seçmiştir. Bu olay, Filistin mücadelesinde önemli bir siyasi gelişme olarak kaydedilmiştir.

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