Fas'ta Heniyye Suikastı Protestosu Düzenlendi

Fas'ta Heniyye Suikastı Protesto Edildi

Fas'ın başkenti Rabat'ta, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’ye yönelik gerçekleştirilen suikast, yüzlerce vatandaş tarafından protesto edildi. Protesto, Filistin Ulusal Eylem Grubunun organize ettiği gösteri ile gerçekleştirildi.

Protestocular Meclis Önünde Toplandı

Meclis binasının önünde toplanan göstericiler, Mescid-i Aksa’nın yanı sıra, Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını yanlarında taşıdı. Ayrıca, Filistin bayrakları da açarak birlik ve beraberlik mesajı verdiler.

“Siyonist Suç” İfadesi ve Pankartlar

Göstericiler, "Heniyye suikastı Siyonist bir suç", "Özgür Filistin" ve "Gazze’ye saldırıları durdurun, soykırım savaşını durdurun" yazılı pankartlar taşıyarak İsrail’in Filistin halkı üzerindeki saldırılarına dikkat çekti. Uluslararası toplumun bu eylemlere karşı sessiz kalmasının ise kabul edilemez olduğunu vurguladılar.

İsrail Bayrağının Yakılması ve Sloganlar

Gösteri sırasında İsrail bayrağı yakılırken, "Heniyye sen rahat ol, mücadeleye devam edeceğiz!", "Filistin davasına ihanet etmeyeceğiz!", "Heniyye vasiyet etti: Filistin meselesini terk etme!" gibi sloganlar atıldı. Protestocular, dünya genelindeki savaşlara rağmen İsrail’i tanımayacaklarını belirtti.

Heniyye'nin Suikastı ve İran Bağlantısı

İsmail Heniyye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'da bulunmaktaydı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, sabah erken saatlerde Heniyye'nin konutuna bir saldırı düzenlendiğini bildirdi. Hem İran hem de Hamas, suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken, İsrailli yetkililer ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017 tarihinde Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı olarak Halid Meşal’in yerine geçmiştir.