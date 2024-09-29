Fas'ta Hizbullah Lideri Nasrallah'ın Ölümüne Protesto

Fas'ta Direniş Mesajları Yüksek Sesle Yükseliyor

Fas'taki siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmesinin ardından güçlü bir direniş mesajı verdi.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Açıklama

Adalet ve Kalkınma Partisi, Nasrallah'ın öldürülmesini, "İsrail'in sömürgeci ve cani doğasının kanıtı" olarak nitelendirerek, Arap ve İslam aleminin İsrail'e karşı birlik oluşturmasını vurguladı.

Filistin için Ulusal Çalışma Grubu'nun Açıklamaları

Bu grup, Nasrallah'a yönelik suikastı "terör suçu" olarak tanımladı ve Filistin’in bağımsızlığı için mücadeleyi sürdürme kararlılığını dile getirdi.

Protestolar ve Yükselen Sesler

Başkent Rabat'ta düzenlenen gösteride, kalabalık bir grup, "Nasrallah sen istirahate çekil biz mücadeleye devam edeceğiz" sloganını attı. Göstericiler, "Diz çökmeyeceğiz, top sesi bizi korkutamaz" ve "Gazze'den Beyrut'a direniş ölmeyecek" yazılı dövizler taşıdı.

Destek Sürecek

Filistin için Ulusal Çalışma Grubu üyesi Reşid el-Feluli, Fas halkının düzenledikleri gösterilerle Filistin ve Lübnan direnişine desteğini sürdüreceğini belirtti.