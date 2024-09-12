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Fas'ta İlk M Çiçeği Vakası Tespit Edildi

Fas, ilk M çiçeği vakasını açıkladı. Sağlık durumu stabil olan hastanın tedavisi sürüyor.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 23:28
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 23:28
Fas'ta İlk M Çiçeği Vakası Tespit Edildi

Fas'ta İlk M Çiçeği Vakası Açıklandı

Fas Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde ilk M çiçeği vakasının kaydedildiğini açıkladı. Bakanlığın yaptığı resmi duyuruda, "Küresel sağlık alarmı sürecinde uygulanan protokoller çerçevesinde bu vakaya rastlanmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Hastanın Durumu ve Tedavi Süreci

Enfekte olduğu bildirilen kişi, Marakeş'teki bir tıp merkezinde tedavi altına alınmış durumda. Açıklamada, hastanın sağlık durumunun stabil olduğu, endişeye yol açacak bir belirtinin bulunmadığı ve gerekli tedavinin sürdüğü bildirildi. Ayrıca, hastanın yakın bir tıbbi takibe tabi tutulduğu da vurgulandı.

İzolasyon ve Epidemiyolojik Araştırmalar

Sağlık ekipleri, ulusal ve uluslararası sağlık standartlarına uygun olarak izolasyon işlemlerini başlattı. Ayrıca, halk sağlığı acil durum birimleri, herhangi bir belirti göstermeyen temaslıları tespit etmek amacıyla epidemiyolojik araştırmalara başladı.

M Çiçeği Virüsünün Bulaşma Yolları

M çiçeği virüsü, özellikle kemirgen hayvanlardan veya enfekte şahıslardan bulaşmaktadır. Vücut döküntülerine doğrudan temas, bu döküntülerin bulaşmış olduğu eşyaların kullanımı ve vücut sıvılarıyla temas, en yaygın bulaş yollarındandır.

Bulaşma ve Belirtileri

Virüs, enfeksiyondan 5 ila 21 gün sonra vücutta yüksek ateş, baş ve kas ağrıları, lenf bezlerinde büyüme, yorgunluk, üşüme ve su çiçeğine benzer döküntülere sebep olabiliyor. Hastalığa özel bir tedavi yöntemi olmamakla birlikte, antiviral ilaçlarla tedavi edilmektedir. Bu hastalığı geçiren çoğu hasta, birkaç hafta içinde iyileşmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü'nden Açıklamalar

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeği olarak bilinen hastalığın ismini 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık konuları sebebiyle "mpox" olarak değiştirmiştir. Bununla birlikte, M çiçeği virüsü, 14 Ağustos 2022 tarihinde DSÖ tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" ilan edilmiştir.

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