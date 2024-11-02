Fas'ta İsrail Protestolarında Macron Tepkisi

Fas'ta İsrail Protestoları

Fas'ın çeşitli şehirlerinde, Gazze Şeridi ve Lübnan'a destek amacıyla büyük gösteriler düzenlendi. Bu organizasyon, Ümmetin Sorunlarına Destek Heyeti gibi sivil toplum kuruluşlarının teşvikiyle gerçekleştirildi.

Protesto Akınları

Toplamda 56 kentte 110 farklı gösteriye binlerce kişi katılırken, protestocuların, sadece İsrail'in saldırılarına değil, aynı zamanda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a karşı da sloganlar attığı gözlemlendi.

Macron'a Yönelik Tepkiler

Gözlemciler, protestolar sırasında, katılımcıların Filistin ve Lübnan bayraklarını taşırken, Macron'un Fas Meclisi'nde yaptığı ve 29 Ekim tarihli konuşmasında Hamas'ı "terörist" ve "barbar" olarak tanımlamasının ardından kınayan sloganlar attığını bildirdi.

Bu gösteriler, Fas halkının Gazze ve Lübnan'daki direnişi destekleme isteğini ve uluslararası liderlere yönelik eleştirilerini açıkça ortaya koydu.