Fas'ta İsrailli Bakan Regev'in Katılımı Protesto Edildi

Faslılar, İsrailli Bakanın Katılımını Protesto Etti

Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen 4. Küresel Yol Güvenliği Bakanlar Konferansı'na katılan İsrail Ulaştırma ve Yol Güvenliği Bakanı Miri Regev, Faslılar tarafından protesto edildi.

Protesto, Fas Filistin'i Destekleme Cephesi tarafından başkent Rabat'ta bulunan parlamento binası önünde gerçekleştirildi. Geniş bir katılımla yapılan gösteride, Filistin bayrakları taşıyan Faslılar, Gazze'deki durumu kınayan sloganlar attı.

Göstericiler, "Gazze gururun simgesidir" ve "Hepimizin canı kararlı Gazze'ye feda olsun" ifadelerinin yer aldığı pankartlar açtı. Bu anlamda, Fas Filistin'i Destekleme Cephesi Koordinatörü Abdulilah Binabdusselam, Regev'in konferansa katılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Binabdusselam, Faslı avukatların, Regev'in Gazze'deki soykırıma karışmak suçlamasıyla tutuklanması için dava açmasına destek verdi. Faslı avukat Halid es-Sufyani, İdare Mahkemesi tarafından açılan davanın reddedildiğini açıkladı ancak reddedilme gerekçesi hakkında bilgi vermedi.

Sufyani, hukuki süreçlerin devam edeceğinin altını çizerken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun konferansta Miri Regev'i protesto ederek salondan ayrıldığını belirtti.