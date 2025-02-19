Fas'ta İsrailli Bakan Regev'in Katılımı Protesto Edildi

Fas'ta düzenlenen uluslararası konferansa katılan İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, geniş katılımlı protestoya maruz kaldı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 02:59
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 02:59
Fas'ta İsrailli Bakan Regev'in Katılımı Protesto Edildi

Faslılar, İsrailli Bakanın Katılımını Protesto Etti

Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen 4. Küresel Yol Güvenliği Bakanlar Konferansı'na katılan İsrail Ulaştırma ve Yol Güvenliği Bakanı Miri Regev, Faslılar tarafından protesto edildi.

Protesto, Fas Filistin'i Destekleme Cephesi tarafından başkent Rabat'ta bulunan parlamento binası önünde gerçekleştirildi. Geniş bir katılımla yapılan gösteride, Filistin bayrakları taşıyan Faslılar, Gazze'deki durumu kınayan sloganlar attı.

Göstericiler, "Gazze gururun simgesidir" ve "Hepimizin canı kararlı Gazze'ye feda olsun" ifadelerinin yer aldığı pankartlar açtı. Bu anlamda, Fas Filistin'i Destekleme Cephesi Koordinatörü Abdulilah Binabdusselam, Regev'in konferansa katılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Binabdusselam, Faslı avukatların, Regev'in Gazze'deki soykırıma karışmak suçlamasıyla tutuklanması için dava açmasına destek verdi. Faslı avukat Halid es-Sufyani, İdare Mahkemesi tarafından açılan davanın reddedildiğini açıkladı ancak reddedilme gerekçesi hakkında bilgi vermedi.

Sufyani, hukuki süreçlerin devam edeceğinin altını çizerken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun konferansta Miri Regev'i protesto ederek salondan ayrıldığını belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fas'ta İsrailli Bakan Regev'in Katılımı Protesto Edildi
2
İsrail'in Washington Büyükelçisi Leiter'dan Mısır'a Sert Suçlamalar
3
Ankara'da Eski Eşini Bıçakla Öldüren Zanlı Yakalandı
4
Trump'tan Tüp Bebek Tedavisinde Reform Hamlesi
5
ABD Mahkemesi, Musk ve DOGE'nin Federal Eylemlerine Onay Verdi
6
Trump'tan Zelenskiy'e Davet Mesajı: 'Savaşı Üç Yıl Önce Bitirmeliydiniz'
7
Bursa'da Coşkulu Türk Halk Müziği Konseri Gerçekleşti

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek