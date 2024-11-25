Fas'ta Kadınlar Gazze İçin Dayanışma Gösterisi Düzenledi

Fas'ta Gazze İçin Kadınlardan Güçlü Ses

Fas'ın Kazablanka kentinde, kadın insan hakları savunucuları, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımına son verilmesi ve Filistin'de kadınların korunması amacıyla bir gösteri düzenledi.

Fas Destek ve Zafer Kurulunun öncülüğünde gerçekleştirilen bu anlamlı eylemde, onlarca kadın bir araya gelerek uluslararası topluma Filistinli kadınları koruma çağrısında bulundu.

Güçlü Sloganlar ve Pankartlarla Dayanışma

Gösteride, "Gazzeli kadına bin selam" ve "Ses çıkar, Gazze için ölürüm" gibi etkileyici sloganlar yankılandı. Ayrıca, göstericiler, "Kazablanka kadınları soykırımı kınadı ve Gazze kadınlarıyla ve çocuklarıyla dayanışma içinde" yazılı pankartlar taşıyarak duruşlarını net bir şekilde ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.