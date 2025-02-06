Fas'ta Kızamık Salgını Sonrasında Acil Mücadele Planı

Fas Sağlık Bakanı Emin Tehravi, kızamıktan kaynaklanan 120 ölümün ardından salgının yayılmasını engellemek amacıyla kapsamlı bir plan benimsendiğini duyurdu.

Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, hükümet konseyi; Eylül 2023'ten bu yana kaydedilen 25 bin kızamık vakası konusunu görüşmek üzere Rabat'ta bir araya geldi. Bu vakaların arasında 120 ölüm yer aldığı belirtildi.

Aşılama Kampanyası Genişletiliyor

Toplantıda konuşan Bakan Tehravi, kızamığın yayılmasını engellemek için ulusal aşılama kampanyasının genişletilmesi ve uzatılması gibi çeşitli önlemleri kapsayan bir plan sundu. Bu önlemler, aşıdan faydalanan 18 yaş altındaki çocukların sayısını 8 milyonun üzerine çıkardığını vurguladı.

Sağlık Gözetimi ve Acil Müdahale

Bakan Tehravi, ayrıca, bakanlığın sağlık gözetimini artırarak epidemiyolojik izleme kabiliyetlerini güçlendirdiğini belirtti. En çok etkilenen bölgelere hızlı müdahale ekipleri konuşlandırılırken, kayıtlı vakalara acil bakım sağlanması için gerekli ilaç ve tıbbi malzemelerin de temin edildiğini ifade etti.

Eğitim Bakanlığı'ndan Önlemler

Fas’ta Eğitim Bakanlığı da 3 Şubat’tan itibaren kızamığın yayılmasını engellemek için okullarda aşılama, aşırı kalabalığın önlenmesi, bazı durumlarda uzaktan eğitim ve çok sayıda vakanın kaydedildiği okulların kapatılması gibi kapsamlı önlemler almaya başlamıştı.