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Fas'ta Libya için Barışçıl Çözüm Vurgusu: İletişim Şart

Fas'ın Buznika kentindeki Libya istişare toplantısında, krize barışçıl çözüm için sürekli iletişim gerektiği belirtildi.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 19:09
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 19:09
Fas'ta Libya için Barışçıl Çözüm Vurgusu: İletişim Şart

Fas'ta Libya İstişare Toplantısı Sonuçlandı

Fas'ın Buznika kentinde düzenlenen Libya istişare toplantısı, ülkede krize barışçıl bir çözüm bulmak amacıyla önemli mesajlar verdi. Toplantıda, Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi (TM) ile Devlet Yüksek Konseyi (DYK) arasında sürekli iletişimin gerekliliği vurgulandı.

İletişim ve İş Birliği Önemli

Toplantı, iki konsey arasındaki istişarelerin devam etmesi gerektiğini belirtirken, sonuç bildirisinde Libya'daki çözüm sürecinin geçiş aşamalarının sona erdirilmesi ve Libyalıların özgür, adil seçimler yapması ile mümkün olacağı ifade edildi.

Ortak Çalışmalar Başlayacak

Yayımlanan bildiride, Libya'daki seçim süreci başta olmak üzere, her iki taraf arasında ortak çalışmalar yapılacağı, yürütme otoritesi, kurumsal ve mali reformlar, güvenlik süreci ve ulusal uzlaşma dosyalarının yeniden yapılandırılacağı bilgisi verildi. Ayrıca, kaynakların adil dağıtımı ve etkili yerel yönetim ile kalkınmanın sağlanacağı vurgulandı.

Seçim Müzakereleri Devam Ediyor

Libya'da Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi, ülkede yapılacak seçimlerin anayasal dayanağını belirlemek amacıyla Buznika'da toplantılar düzenliyordu. Komite, 3 Haziran'da seçim yasalarının kabul edildiğini açıklamıştı, ancak Devlet Yüksek Konseyi'nin bazı üyeleri ve muhalefet partileri, toplantı sonuçlarını kabul etmediklerini belirtmişti.

Fas'a Teşekkür

Toplantıda, iki taraf arasındaki iletişimin sürdürülmesi gerektiği ve Fas'a ev sahipliği yaptığı için teşekkür edildi. Bu durum, Libya için umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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