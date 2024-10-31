DOLAR
34,27 0,02%
EURO
37,26 -0,13%
ALTIN
3.068,61 0,07%
BITCOIN
2.475.185,16 0,64%

Fas'ta Macron'un Filistin Açıklamaları Protesto Edildi

Fas'ta Cumhurbaşkanı Macron'un Filistin direnişine yönelik sözleri protesto edildi.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 06:46
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 06:46
Fas'ta Macron'un Filistin Açıklamaları Protesto Edildi

Fransa Cumhurbaşkanı'nın Filistin Konusundaki Açıklamaları Protesto Edildi

Fas'ta, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Fas Parlementosu'nda gerçekleştirdiği konuşmada Filistin direnişine yönelik yaptığı eleştiriler, büyük bir protestoya yol açtı.

Protestolar Kazablanka'da Gerçekleşti

Fas Filistin’i Destekleme Cephesi tarafından düzenlenen eylemde birçok Faslı, Fransa'nın Kazablanka Başkonsolosluğu önünde toplanarak Macron'un sözlerine karşı tepkilerini gösterdi.

Güvenlik Güçlerine Rağmen Protestolar Devam Etti

Güvenlik güçlerinin protestocuları engelleme çabalarına rağmen, katılımcılar, Macron'un açıklamalarını sert bir dille kınadı. Protestocular, "Sinvar vasiyet bıraktı. Davadan taviz vermek yok", "Filistin emanettir, (İsrail ile) normalleşme ihanettir" ve "Ey Macron... Filistin göz bebeğimizdir" gibi sloganlar atarak Gazze'yle dayanışma içinde olduklarını vurguladılar.

Macron'un Eleştirileri

29 Ekim'de Fas Meclisi'nde bir konuşma yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Hamas'ı "terörist" ve "barbar" olarak nitelendirmişti. Bu açıklama, birçok kesimden tepki topladı.

İLGİLİ HABERLER

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meksika'daki Çelik Fabrikasında Patlama: 12 Ölü
2
Lübnan Meclis Başkanı Berri: İsrail ile Ateşkes Mutabakatı
3
Hakim Gül Altınok’un skandal WhatsApp mesajları ortaya çıktı! Büyücüden yardım istemiş
4
İran ve Mısır, Gazze ve Lübnan'daki Saldırılar İçin Birlikte Hareket Ediyor
5
Arap Birliği UNRWA Üzerine Olağanüstü Toplanıyor
6
CHP'nin Olağanüstü MYK Toplantısı Esenyurt'ta Gerçekleşecek
7
New York Borsası Düşüşle Kapatıldı

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor