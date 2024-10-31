Fas'ta Macron'un Filistin Açıklamaları Protesto Edildi

Fransa Cumhurbaşkanı'nın Filistin Konusundaki Açıklamaları Protesto Edildi

Fas'ta, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Fas Parlementosu'nda gerçekleştirdiği konuşmada Filistin direnişine yönelik yaptığı eleştiriler, büyük bir protestoya yol açtı.

Protestolar Kazablanka'da Gerçekleşti

Fas Filistin’i Destekleme Cephesi tarafından düzenlenen eylemde birçok Faslı, Fransa'nın Kazablanka Başkonsolosluğu önünde toplanarak Macron'un sözlerine karşı tepkilerini gösterdi.

Güvenlik Güçlerine Rağmen Protestolar Devam Etti

Güvenlik güçlerinin protestocuları engelleme çabalarına rağmen, katılımcılar, Macron'un açıklamalarını sert bir dille kınadı. Protestocular, "Sinvar vasiyet bıraktı. Davadan taviz vermek yok", "Filistin emanettir, (İsrail ile) normalleşme ihanettir" ve "Ey Macron... Filistin göz bebeğimizdir" gibi sloganlar atarak Gazze'yle dayanışma içinde olduklarını vurguladılar.

Macron'un Eleştirileri

29 Ekim'de Fas Meclisi'nde bir konuşma yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Hamas'ı "terörist" ve "barbar" olarak nitelendirmişti. Bu açıklama, birçok kesimden tepki topladı.