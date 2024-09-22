DOLAR
34,09 0%
EURO
38,04 0%
ALTIN
2.874,38 0%
BITCOIN
2.145.824,62 0,31%

Fas'ta Sağlık Çalışanları Gazze İçin Bir Araya Geldi

Fas'ta sağlık çalışanları, Gazze'deki meslektaşlarına yönelik saldırıları protesto etti.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 19:33
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 19:33
Fas'ta Sağlık Çalışanları Gazze İçin Bir Araya Geldi

Fas'ta Sağlık Çalışanlarından Gazze'ye Destek Gösterisi

Fas'ın başkenti Rabat'ta, sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki meslektaşlarına yönelik saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi. Filistin Doktorları Koordinasyonu'nun örgütlediği bu gösteriye, doktorlar, eczacılar ve diğer sağlık personeli katıldı.

Protestonun Detayları

Beyaz önlüklerini giyerek Meclis binası önünde toplanan sağlık çalışanları, Filistin bayrakları ile birlikte, "Bağımsız, boyun eğmeyen Filistin" ve "Gazze'deki savaşı durdurun, soykırımı durdurun" yazılı dövizler taşıdılar.

Göstericilerin Sloganları

Katılımcılar, "Gazze canımız sana feda, Gazze kalbimiz seninle", "Fas halkı Aksa Tufanı'nın yanında" ve "Gazze izzetin sembolü" gibi sloganlar atarak, Gazze'deki sağlık çalışanlarının cesaretini ve fedakarlıklarını vurguladılar.

Koordinasyonun Açıklamaları

Filistin Doktorları Koordinasyonu'nun başkanı Ahmed Belhus, gösterinin amacının, Batı Şeria, Gazze ve tüm Filistin topraklarındaki halklarına destek sunmak olduğunu belirtti. Belhus, "Şu anda 120 sağlık profesyoneli Gazze'ye gitmeye hazır durumda, sadece bir fırsat bekliyoruz" dedi.

Yerel Sağlık Çalışanlarından Açıklamalar

Gösteriye katılan eczacı Emel Beray, Gazze'deki sağlık çalışanlarının zorlu koşullarda hizmet verdiğini ifade ederek, Filistinlilere yardım edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İsrail'in Saldırıları ve Sonuçları

7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda, 885 sağlık personeli ve 83 sivil savunma görevlisi hayatını kaybetti. Ayrıca, 162 sağlık kuruluşu hedef alındı, 80 sağlık merkezi ve 34 hastane hizmet dışı kaldı. 131 ambulans da kullanılamaz hale geldi.

İLGİLİ HABERLER

Konut Kredisi Faizlerinde Büyük Düşüş! Bu 5 Bankadan Uzak Durun 2 Milyona 14,5 Milyon Geri Ödeme: 2 Milyon TL İçin Hangi Banka Daha Avantajlı?

EYT Şartı Kaldırıldı! SGK Girişi 1999-2008 Arası Olanlara 48-49-50 ve 51 Yaşında EYT’siz Erken Emeklilik Fırsatı Geldi

İnce Çerçeveli Tasarımı ve Güçlü Özellikleriyle Marka Bombayı Patlattı: iPhone 16 Pro'nun Android Modeli Çıkıyor

23 Eylül 2024 Pazartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nevzat Bahtiyar'dan Şok İtiraf: "Narin'in Annesi İlk Günden Öldüğünü Biliyordu"
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı New York'ta Ağırladı
3
Türkiye, Uluslararası Organ Nakli Kongresi'nde Öne Çıkıyor
4
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Filistin'e Destek Mesajı
5
Narin Güran Soruşturmasında ŞOKE EDEN DETAY: Anne Yüksel Güran'ın Kaydedilen Görüntüsü Sosyal Medyada Gündem Oldu
6
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme! Yeni Gizli Tanığın Kan Donduran İtirafları Sonrası DNA Aramaları Yapıldı
7
Kara Yollarında Güncel Durum ve Çalışmalar

TOKİ’den Ev Sahibi Olma Fırsatı! 2+1 Daireler 9.949 TL Taksitle İstanbul, Ankara ve Karaman'da Satışa Sunuluyor

2024 Yılının En İyi Sedan Modelleri Belli Oldu! Sürüş Keyfi ve Konfor Sunan 15 Model

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emeklilerin IBAN Hesaplarını 5 Yıl Geriye Dönük Denetlemeye Başladı

iPhone 16 Pro Max 256 GB Modelinde Büyük İndirim! Fiyat 122.800 TL’den 99.999 TL’ye Düştü

MEB, Ên Az 32 Bin 456 TL Maaş ile 30 Bin Ek Temizlik Personeli Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

İnce Çerçeveli Tasarımı ve Güçlü Özellikleriyle Marka Bombayı Patlattı: iPhone 16 Pro'nun Android Modeli Çıkıyor

BYD Denza Z9 GT Yeni Modeli Rekor Kırdı: 1 Milyon 600 TL'ye Satılan Araç 36 Saatte 5000 Satışla Otomotiv Dünyasını Salladı

Konut Kredisi Faizlerinde Büyük Düşüş! Bu 5 Bankadan Uzak Durun 2 Milyona 14,5 Milyon Geri Ödeme: 2 Milyon TL İçin Hangi Banka Daha Avantajlı?

23 Eylül 2024 Pazartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2025 Maaş Zammı Beklentisi: Asgari Ücrette Yüzde 44 Zam, Emekli ve Memur Maaşları İçin Yüksek Artış! İşte Masadaki Rakamlar

EYT Şartı Kaldırıldı! SGK Girişi 1999-2008 Arası Olanlara 48-49-50 ve 51 Yaşında EYT’siz Erken Emeklilik Fırsatı Geldi

Bankalardan Faizsiz Kredi Müjdesi: 50.000 TL’ye Kadar Sıfır Faizli Kredi ve Nakit Avans Fırsatları