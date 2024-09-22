Fas'ta Sağlık Çalışanları Gazze İçin Bir Araya Geldi

Fas'ta Sağlık Çalışanlarından Gazze'ye Destek Gösterisi

Fas'ın başkenti Rabat'ta, sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki meslektaşlarına yönelik saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi. Filistin Doktorları Koordinasyonu'nun örgütlediği bu gösteriye, doktorlar, eczacılar ve diğer sağlık personeli katıldı.

Protestonun Detayları

Beyaz önlüklerini giyerek Meclis binası önünde toplanan sağlık çalışanları, Filistin bayrakları ile birlikte, "Bağımsız, boyun eğmeyen Filistin" ve "Gazze'deki savaşı durdurun, soykırımı durdurun" yazılı dövizler taşıdılar.

Göstericilerin Sloganları

Katılımcılar, "Gazze canımız sana feda, Gazze kalbimiz seninle", "Fas halkı Aksa Tufanı'nın yanında" ve "Gazze izzetin sembolü" gibi sloganlar atarak, Gazze'deki sağlık çalışanlarının cesaretini ve fedakarlıklarını vurguladılar.

Koordinasyonun Açıklamaları

Filistin Doktorları Koordinasyonu'nun başkanı Ahmed Belhus, gösterinin amacının, Batı Şeria, Gazze ve tüm Filistin topraklarındaki halklarına destek sunmak olduğunu belirtti. Belhus, "Şu anda 120 sağlık profesyoneli Gazze'ye gitmeye hazır durumda, sadece bir fırsat bekliyoruz" dedi.

Yerel Sağlık Çalışanlarından Açıklamalar

Gösteriye katılan eczacı Emel Beray, Gazze'deki sağlık çalışanlarının zorlu koşullarda hizmet verdiğini ifade ederek, Filistinlilere yardım edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İsrail'in Saldırıları ve Sonuçları

7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda, 885 sağlık personeli ve 83 sivil savunma görevlisi hayatını kaybetti. Ayrıca, 162 sağlık kuruluşu hedef alındı, 80 sağlık merkezi ve 34 hastane hizmet dışı kaldı. 131 ambulans da kullanılamaz hale geldi.