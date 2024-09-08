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Fas'ta Sel Felaketi: 8 Ölü, 15 Kayıp

Fas'ın güneydoğusunda meydana gelen sel felaketi nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirirken, 15 kişi kayboldu.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 16:14
Fas'ta Sel Felaketi: 8 Ölü, 15 Kayıp

Fas'ın Güneydoğusunda Sel Felaketi

Fas'ın güneydoğusunda yaşanan şiddetli yağışlar, bölgede büyük bir yıkıma neden oldu. Sel sonucunda 8 kişi hayatını kaybederken, en az 15 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Yerel Yetkililerin Açıklamaları

Tata vilayetine bağlı Temnarat Beldesi Belediye Başkanı Ömer Behuş, yerel medyaya yaptığı açıklamada, beldede büyük zarara yol açan şiddetli yağışların bazı bölgelerin sular altında kalmasına neden olduğunu ifade etti.

Behuş, "Maalesef bu sel felaketi sırasında 8 vatandaşımız hayatını kaybetti. Aynı zamanda, en az 15 kişiyi de kaybettik," şeklinde konuştu.

Yıkıcı Etkiler

Selin etkisiyle Temnarat beldesinde yaklaşık 10 evin çöktüğünü belirten Behuş, bazı mülklerin de büyük zarar gördüğünü aktardı.

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