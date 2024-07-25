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Fas'ta Sıcak Hava Dalgası Nedeniyle 21 Kişi Hayatını Kaybetti

Fas'ta aşırı sıcaklar nedeniyle 21 hasta ve yaşlı yaşamını yitirdi, sağlık yetkilileri acil önlemler alacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 17:47
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 17:47
Fas'ta Sıcak Hava Dalgası Nedeniyle 21 Kişi Hayatını Kaybetti

Fas'ta Sıcak Hava Etkileri Devam Ediyor

Fas Sağlık Bakanlığı, yüksek sıcaklıkların sağlık üzerindeki etkilerinin kaygı verici olduğunu duyurdu. Ülkede, sıcak hava nedeniyle 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Aşırı Sıcaklıkların Sebep Olduğu Ölümler

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Beni Mellal kentindeki hastanede aşırı sıcaklar sebebiyle kaydedilen 21 ölüm vakasının 17'si tedavi gören hastalardan oluşuyor. Hayatını kaybedenlerin çoğu, kronik hastalıklardan muzdarip yaşlı bireyler olarak kaydedildi.

Aciliyet ve Önlemler

Sıcaklıkların ciddi artışı, bu bireylerin sağlık durumlarının daha da kötüleşmesine sebep oldu. Bakanlık, "Yüksek sıcak hava dalgasının insan sağlığı üzerindeki etkilerini azaltmak için gerekli acil önlemler alınacak" açıklamasında bulundu.

Yüksek Sıcaklık Uyarısı

Fas Meteoroloji Müdürlüğü, 21 Temmuz'daki uyarısında, bazı bölgelerde sıcaklıkların çarşamba gününe kadar 46°C'ye ulaşabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Orman Yangınları ve İklim Krizi

Kuzey Afrika'nın Akdeniz iklimine sahip olan Fas, son yıllarda yaz aylarındaki sıcaklık artışlarıyla birlikte orman yangınları gibi iklimle ilgili sorunlarla da mücadele etmektedir.

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