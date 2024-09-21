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Fas'ta Şiddetli Yağışlar Sel Felaketine Yol Açtı

Fas'ın güneydoğusunda meydana gelen şiddetli yağışlar, sel ve taşkınlar nedeniyle büyük hasara sebep oldu.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 11:37
Fas'ta Şiddetli Yağışlar Sel Felaketine Yol Açtı

Fas'ta Şiddetli Yağışlar ve Sel Tehlikesi

Fas'ın güneydoğu kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışlar, geniş çaplı sel ve taşkın olaylarına yol açtı. Bu doğal afetten en çok etkilenen bölgeler arasında Varzazat ve Zakura yer alıyor.

Altyapıda Büyük Hasar

Yerel halk, yağışların ardından ana yolların kapandığını bildiriyor. Görgü tanıkları, özellikle Varzazat ile Zakura arasında bağlantıyı sağlayan yolun ulaşıma kapandığını ifade etti. Bu durum, çok sayıda yolcu otobüsünün yolun açılmasını beklemesine neden oldu.

Sosyal Medyada Paylaşımlar Artıyor

Son günlerde, yoğun yağışların yol açtığı sel ve su baskınlarına dair görüntüler sosyal medya platformlarında hızla paylaşılmaya başlandı. Bu durum, bölgedeki tehditin boyutunu gözler önüne seriyor.

Can Kaybı ve Maddi Hasar

Fas İçişleri Bakanlığı'nın 10 Eylül tarihinde yaptığı açıklamaya göre, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 18’e ulaştı, ayrıca 4 kişi hâlâ kayıp. Felaketin ardından toplamda 56 evin tamamen yıkıldığı belirtildi.

Bu olaylar, Fas'ta iklim değişikliği kaynaklı afetlerin artan etkisini gözler önüne seriyor. Yetkililerin, bu tür felaketlerin önlenmesi için acil önlemler alması bekleniyor.

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