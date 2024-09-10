Fas'ta Şiddetli Yağışlar Sonrası Sel Felaketi: 18 Ölü, 4 Kayıp

Fas'ta Sel Felaketi: Yağışlar Ve Sonuçları

Fas'ın güneydoğusunda etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sel felaketi, ülkenin birçok bölgesini derinden sarstı. Sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 18’e yükselirken, 4 vatandaşın kaybolduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Açıklama Yaptı

Fas İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı resmi açıklamada, çeşitli bölgelerdeki can kayıplarına dair bilgiler verildi. Tata vilayetinde 10, Er-Raşidiyye'de 3, Tiznit'te 2, Tengir'de 2 ve Tarudant'ta 1 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Resmi Açıklamalar

Fas İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Reşid el-Halefi, daha önceki bir açıklamasında, ilk etapta yaşanan olayda 11 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 9 kişinin kayıp olduğunu belirtmişti. Ancak selin etkileri sürerken bu rakamların değişebileceği uyarısında bulundu.

Yetkililer, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve kayıp olan 4 kişinin bulunması için arama faaliyetlerinin hız kesmeden sürdüğünü vurguladı.