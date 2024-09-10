Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Fas'ta Şiddetli Yağışlar Sonrası Sel Felaketi: 18 Ölü, 4 Kayıp

Fas'ın güneydoğusunda meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 18'e yükseldi, 4 kişi kayıp.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 00:09
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 00:09
Fas'ta Şiddetli Yağışlar Sonrası Sel Felaketi: 18 Ölü, 4 Kayıp

Fas'ta Sel Felaketi: Yağışlar Ve Sonuçları

Fas'ın güneydoğusunda etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sel felaketi, ülkenin birçok bölgesini derinden sarstı. Sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 18’e yükselirken, 4 vatandaşın kaybolduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Açıklama Yaptı

Fas İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı resmi açıklamada, çeşitli bölgelerdeki can kayıplarına dair bilgiler verildi. Tata vilayetinde 10, Er-Raşidiyye'de 3, Tiznit'te 2, Tengir'de 2 ve Tarudant'ta 1 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Resmi Açıklamalar

Fas İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Reşid el-Halefi, daha önceki bir açıklamasında, ilk etapta yaşanan olayda 11 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 9 kişinin kayıp olduğunu belirtmişti. Ancak selin etkileri sürerken bu rakamların değişebileceği uyarısında bulundu.

Yetkililer, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve kayıp olan 4 kişinin bulunması için arama faaliyetlerinin hız kesmeden sürdüğünü vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Emekli maaş zammı ile promosyon yarışı kızıştı

Yapı Kredi'den 1050 TL'ye Kadar İndirim Fırsatı!

TOKİ'den Yeni Konut Satışı: 2+1 ve 3+1 Daireler İle Ev Sahibi Olun!

10 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Real Madrid'de Arda Güler Krizi: Sakıncalı Durumlar

Kıyı Emniyeti KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı

Çinli Otomobil Devi BYD, 2025 Han Sedan Modelini Tanıttı: Fiyat ve Teknolojisi ile TOGG T10x'e Rakip Oldu

10 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Asgari Ücret 2025'te OVP Etkisi ile Yeniden Belirleniyor

Emekli maaş zammı ile promosyon yarışı kızıştı

O İlde 77 Bin Liraya Tarla İhalesi

TOKİ'den Yeni Konut Satışı: 2+1 ve 3+1 Daireler İle Ev Sahibi Olun!

Yapı Kredi'den 1050 TL'ye Kadar İndirim Fırsatı!

EBYU İŞKUR Üzerinden 40 Yaş Altı Kadın/ErkekTemizlik Personeli Alım İlanını Az Önce Açtı

Akbank’tan Rekor Değerde Promosyon Ödemesi

Fiat Egea İçin Eylül Ayı Özel Kredi Kampanyası: %2,99 Faiz ve Esnek Ödeme Seçenekleriyle Aracınıza Kavuşun