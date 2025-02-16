Fas'ta Trump'ın Gazze Planına Büyük Protesto

Fas'ın Tatvan kentinde yüzlerce kişi, Trump'ın Gazze'yi devralma planını protesto etti.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 01:36
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 01:36
Fas'ta Trump'ın Gazze Planına Büyük Protesto

Fas'ta Trump'ın Planına Tepkiler Tavan Yaptı

Fas'ın kuzeyindeki Tatvan kentinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi devralma ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı geniş çapta protesto edildi. Yüzlerce kişi, sivil toplum kuruluşu Ümmet Sorunlarını Destekleme Kuruluşu'nun çağrısıyla bir araya geldi.

Proteste Yükselen Sesler

Protestocular, Trump'ın planının hem bölge hem de Filistin davası üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, "Gazze göz bebeğidir, Gazze satılık değildir", "Şehitlerin kanına sadakat" ve "Gazze tehditlerden korkmuyor" gibi sloganlar attı.

Trump'ın Açıklamaları Tepki Çekti

Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralma planını duyurmuştu. Gazze'nin mevcut durumunu "tamamen bir yıkım alanı" şeklinde tanımlayan Trump, bu bölgede yaşayan Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yerleştirilmesi gerektiğini savunmuştu.

Protestocular, Trump'ın iddialarına karşı durarak, Filistinlilerin evlerini terk etme zorunluluğunun olmadığını ve bu hakkın ihlal edilmemesi gerektiğini belirtti.

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