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Fas'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Türkiye'nin 101. yıl dönümü Fas'ta gerçekleştirilen resepsiyonla kutlandı. İki ülke arasındaki ilişkiler ve ticaret vurgulandı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 02:55
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 02:55
Fas'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Fas'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Fas Ulaştırma ve Lojistik Bakanı Abdussamed Kayouh, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümünü kutlarken, iki ülkenin her zaman dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin 101. kuruluş yıl dönümü, Fas’ın başkenti Rabat'ta büyük bir coşkuyla kutlandı. Resepsiyona Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç'ın ev sahipliğinde çeşitli yetkililer, yabancı büyükelçiler ve Fas’ta yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Konuşmalarda İki Ülke İlişkileri Vurgulandı

Resepsiyonda milli marşların okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı iletildi. Bakan Kayouh, 2004 yılında imzalanan serbest ticaret anlaşmasının sağladığı faydalarla ticaretin son 10 yılda %14 oranında arttığını dile getirdi.

Rabat Büyükelçisi Kılıç, 29 Ekim'in Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü olduğunu, bu günün ulusları için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Orta Doğu'daki Gelişmelere Dikkat Çekildi

Kılıç, Orta Doğu'da yaşanan çatışmalar karşısında Türkiye'nin uluslararası hukuk ihlalleri ve Gazze'deki gelişmelere duyduğu kaygıyı dile getirdi. Kılıç, iki devletli çözüm vurgusu yaparak, 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin Devleti kurulması gerektiğini savundu.

Ticaret ve İşbirliği Potansiyeli

Kılıç, 2023 yılında Türkiye ile Fas arasındaki ticari işlem hacminin 4,4 milyar dolara ulaştığını ve bu yıl %10’luk bir artış görüldüğünü kaydetti. Türkiye’nin Fas’taki yatırımlarının 1 milyar doları aştığını ve ülkeler arası işbirliğinin gelişmeye devam ettiğini belirtti.

Resepsiyona katılan Songül Ergün’ün sergilediği ebru sanatı eseri ve Türk mutfağından ikramlarla davetlilere unutulmaz bir deneyim sunuldu. Ayrıca davetlilere yapılan çekilişle THY ile gidiş-dönüş biletleri ve tatil paketleri hediye edildi.

Faslı orkestranın Türk müziği eserlerini icra ettiği kutlama, iki ülke arasındaki dostluğun pekişmesine katkıda bulundu.

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