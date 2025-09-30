Fas'ta 'Z kuşağı' Gösterileri 4. Günde: Hükümetten Diyalog Mesajı

Fas'ta 'Z kuşağı' gençlerinin 4 gündür süren gösterilerine hükümet diyalog çağrısı yaptı; sağlık, eğitim ve yolsuzluk karşıtı talepler gündemde.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 23:56
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 23:56
Fas'ta 'Z kuşağı' Gösterileri 4. Günde: Hükümetten Diyalog Mesajı

Fas'ta 'Z kuşağı' gösterileri 4. günde: Hükümet diyalog çağrısı

Fas'ta eğitim ve sağlık reformu ile yolsuzlukla mücadele talebiyle düzenlenen "Z kuşağı" gösterileri dördüncü gününe girerken, hükümetten diyalog mesajı geldi.

Hükümetin resmi açıklaması

Hükümetin ilk resmi açıklamasında "gençlerin sosyal taleplerine olumlu ve sorumlu şekilde yanıt vermeye hazır olunduğu" ifade edildi. Açıklamada, ülkenin karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümünde tek yolun diyalog olduğu vurgulandı.

Gözaltılar ve iddialar

Son günlerde başta Kazablanka, Tanca ve Tetuan olmak üzere birçok kentte gençlerin düzenlemek istediği protestolar güvenlik güçlerince engellenirken, yetkililer 24 kişinin trafiği engelleme gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı. Ayrıca, protesto görüntülerini manipüle etmekle suçlanan bir kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Parlamento sağlık reformlarını görüşecek

Parlamentodaki Sosyal İşler Komisyonu'nun ise yarın Sağlık Bakanı'nın katılımıyla sağlık sistemindeki reformları görüşmek üzere toplanacağı duyuruldu.

Fas'ta "Z kuşağı" gençleri, 4'üncü gününe giren protestolarda eğitim ve sağlıkta reform, yolsuzlukla mücadele ve istihdam olanaklarının artırılması taleplerini dile getiriyor.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rami Kütüphanesi'nde 'Ben Okuyorum İstanbul Okuyor' Etkinliği
2
1 Ekim 2025 Gündem Özeti: TBMM Açılışı ve Günün Öne Çıkanları
3
Mustafa: 'Hükümet Gazze'nin Tüm Sorumluluğunu Üstlenmeye Hazır'
4
Gaziantep'te bıçaklı kavga: 20 yaşındaki Sedat P. hayatını kaybetti
5
BMGK Onayladı: Haiti'de MSS 'Çete Bastırma Gücü'ne Dönüştü
6
Papa 14. Leo: Trump'ın Gazze Planında Hamas'ın Sürede Kabul Etmesini Umuyorum
7
KPSS'siz Kamu İstihdamı: 100 Binden Fazla Yeni İş İmkanı

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar