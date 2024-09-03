Fas'taki Müzede Yapay Zeka ile Tasarlanan Beşir Karakteri

Fas'ta Yapay Zeka ile Üretilen Beşir Karakteri Hazreti Muhammed'i Anlatıyor

Fas'ın başkenti Rabat'ta açılan Uluslararası Peygamberin Hayatı ve İslam Medeniyeti Müzesi, ziyaretçileri eşsiz bir deneyime davet ediyor. Ziyaretçiler, yapay zeka ile tasarlanan Beşir karakteri aracılığıyla Hazreti Muhammed'in hayatına dair bilgi alabiliyor.

Müze Hakkında

Bu etkileyici müze, İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ICESCO) tarafından açılmış ve Hazreti Muhammed'in hayatını ve İslam medeniyetini derinlemesine keşfetmek için birçok içerik sunmaktadır. Müzede, Peygamber'in odaları, eşleri ve Mekke ile Medine'deki yaşamı sanal ortamlarda ziyaretçilere sunuluyor.

Beşir Karakteri ile Etkileşim

Sanal karakter Beşir, müze ziyaretçileriyle etkileşim içerisinde olup, Hazreti Muhammed'in hayatına dair her türlü soruya yanıt vermektedir. Ziyaretçiler, Beşir’in kendisini nasıl tanıttığını da duyma fırsatı buluyor:

"Ben Beşir, Hazreti Muhammed'in biyografisini tanıtan ilk sanal karakterim. Ziyaretçilerle doğrudan etkileşime geçerek, bu değerli biyografi hakkında kapsamlı bilgi sunabilmek için yapay zeka teknolojisi ile tasarlandım."

Interaktif Deneyimler

Müzede ayrıca birçok interaktif ekran ve 3D teknolojisi içeren alanlar bulunmaktadır. Ziyaretçiler, Hazreti Peygamber'in yaşamına dair çok sayıda veriyi görsel olarak inceleme fırsatı buluyorlar. Peygamber'in eşyaları, hadislerle ilgili levhalar ve dönemin Mekke'sini canlandıran sanal görüntüler müzenin önemli bölümlerindendir.

Ziyaretçilerin Yorumları

Faslı ziyaretçilerden Faysal el-Bakkali, "Beşir karakteri, Peygamberin hayatı ve İslam'ın değerleri hakkında yeni etkileşimli teknolojileri temsil ediyor" diyerek bu deneyimin önemine vurgu yaptı. Diğer bir ziyaretçi Abdurrahim Şeyhi ise Beşir'in Arapça ve İngilizce dillerinde yanıt verebiliyor olmasının İslam'ı tanıtma açısından büyük bir yenilik olduğunu ifade etti.

Ziyaretçiler, müze gezisinin ardından hem geleneksel hem de modern içeriklerin bir arada sunulmasından oldukça memnun kalıyorlar.