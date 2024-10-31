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Fas'taki Tevhit ve Islah Hareketi'nden Macron'a Tepki

Fas'ın Tevhit ve Islah Hareketi, Macron'un Filistin direnişine dair ifadelerine sert tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 00:17
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 00:17
Fas'taki Tevhit ve Islah Hareketi'nden Macron'a Tepki

Fas'tan Sert Tepki

Fas'taki Tevhit ve Islah Hareketi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin direnişine yönelik kullandığı "terörist" ve "barbar" tanımlamalarına karşı çıktığını duyurdu.

Açıklama ve Eleştiriler

Fas'ın muhalefet partisi olan Tevhit ve Islah Hareketi, Macron'un Fas meclisinde gerçekleştirdiği konuşmada Hamas'ı "terörist" olarak nitelendirmesine yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. Açıklamada, bu tür ifadelerin "son derece tehlikeli" olduğu vurgulanarak, Faslılar için provokatif bir durum oluşturduğuna dikkat çekildi.

Tarihi Gerçeklerin Çarpıtılması

Açıklamada, Macron'un "Filistin direnişine saldırarak barbarlıkla suçladığı" belirtildi ve bu durumun tarihsel gerçeklerin çarpıtılması olarak değerlendirildiği ifade edildi. Ayrıca, bu tür açıklamaların Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından kınanan Siyonist işgalin suçlarını örtbas etme ve meşrulaştırma amacı taşıdığı kaydedildi.

Vicdani Tehlike Uyarısı

Tevhit ve Islah Hareketi, İsrail'in suçlarını meşrulaştıran açıklamaların, Faslılar için vicdani açıdan son derece tehlikeli ve kışkırtıcı olduğunu ifade etti. Bu bağlamda, hareket, muhalefetteki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sivil kanadı olarak da biliniyor.

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