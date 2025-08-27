Fas'tan İki Gemi Küresel Sumud Filosu'na Katılıyor

Fas'tan iki gemi Küresel Sumud Filosu'na katılıyor

Faslı sivil toplum kuruluşları ve aktivistler, Gazze'deki İsrail ablukasını kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na iki gemiyle katılacaklarını duyurdu. Açıklamaya göre, bir gemi tamamen Faslı mürettebattan oluşacak; ikinci gemi ise Fas, Cezayir ve Tunus katılımcılarının oluşturacağı ortak bir ekip ile yola çıkacak.

Fas'ın temsili ve katılımcı profili

Küresel Gazze Hareketi Fas Koordinasyonu, Fas katılımının yalnızca bireysel düzeyde kalmayacağını, sayıca ve nitelik olarak güçlü bir temsilin amaçlandığını vurguladı. Organizatörler başvurulara yoğun ilgi olduğunu belirterek, katılımcıların barışçıl duruş, özdenetim, baskı altında doğru karar verebilme, zorlu koşullara dayanıklılık ve sembolik katkı gibi kriterlere göre seçildiğini kaydetti.

Küresel Sumud Filosu'na katılacak Fas ekibi iki koldan hareket edecek. İlk ekip doğrudan gemilerde bulunacak; aralarında kaptan, yardımcı kaptan, makine mühendisi, doktorlar, hemşireler, akademisyenler, gazeteciler ve medya içerik üreticilerinin yer aldığı çok sayıda isim görev alacak. İkinci ekip ise karadan lojistik, medya ve saha desteği sağlayacak.

Organizatörlerin açıklamaları ve hedefler

Fas Filistin'le Dayanışma ve Normalleşmeye Karşı Ulusal Çalışma Grubu Koordinatörü Abdülhafız Esseriti, "Katılımımız, Fas halkının Filistin davasına yönelik kararlı desteğiyle uyumludur." dedi. Esseriti, Fas heyetinin Tunus'tan hareket edeceğini ve ilerleyen dönemde tamamen Fas'tan yola çıkacak bağımsız bir gemiyle filoda yer almayı hedeflediklerini belirtti.

Esseriti ayrıca, organizatörlerin konvoyun sayısının 1000 gemiye kadar ulaşabileceğini öngördüğünü aktardı. Faslı kuruluşların yoğun katılımına dikkat çekerek, "İnsani vicdan uyandı. Bu geniş filo, halkların iradesinin, unutturma ve engelleme girişimlerinden daha güçlü olduğunun kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Filo takvimi ve amaçları

Onlarca gemiden oluşan filonun 31 Ağustos'ta İspanya'dan, 4 Eylül'de ise Tunus'tan hareket etmesi planlanıyor. Filonun amacı, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak, hukuksuz ablukayı kırmak ve uluslararası kamuoyunun dikkatini Filistin halkının yaşadığı insani krize çekmek olarak açıklandı.

Gazze Filosunda yer alan oluşumlar arasında Küresel Gazze Hareketi (Global Movement to Gaza), Özgürlük Filosu aktivistleri, Mağrip Direniş Filosu ve Doğu Asya İnisiyatifi Filosu (Sumoud Nusantara) bulunuyor.