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Fas ve Fransa'dan Gazze ile Lübnan İçin Acil Çağrı

Fas Kralı ve Fransa Cumhurbaşkanı, Gazze ve Lübnan'daki saldırıların durdurulması için ortak çağrı yaptı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 06:45
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 06:45
Fas ve Fransa'dan Gazze ile Lübnan İçin Acil Çağrı

Fas ile Fransa'dan Ortak Çağrı

Fas Kralı 6. Muhammed ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze ve Lübnan'da devam eden İsrail saldırılarının hemen durdurulması konusunda acil bir çağrıda bulundu.

Resmi Temaslar ve Görüşme

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, resmi ziyaret amacıyla geldiği Fas'ta, başkent Rabat'ta Kral 6. Muhammed ile bir araya geldi. İki lider, sivil halkın korunmasının önemini vurgu yaparak, bu bölgedeki saldırıların en kısa sürede sonlandırılması gerekliliğini ifade etti.

Barış Sürecinin Yeniden Canlandırılması

Görüşmelerinde Macron ve Kral 6. Muhammed, barış sürecinin 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması çerçevesinde yeniden hareketlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Ekonomik İşbirliği Anlaşmaları

Ayrıca, iki ülke arasında ekonomi, eğitim, güvenlik ve enerji gibi çeşitli alanları kapsayan tam 22 işbirliği anlaşması da imzalandı.

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