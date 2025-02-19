Fas ve Fransa'dan Kültürel İşbirliğini Güçlendirecek 9 Anlaşma

Fas ile Fransa, kültürel işbirliğini geliştirmek için 9 önemli anlaşma imzaladı. Anlaşmalar tarihi eserler, turizm ve sinema arşivlerini kapsıyor.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 01:33
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 01:33
Fas ve Fransa'dan Kültürel İşbirliğini Güçlendirecek 9 Anlaşma

Fas ve Fransa’dan Kültürel İşbirliği Anlaşmaları

Fas ile Fransa, film arşivleri, tarihi eserler ve turizm gibi kritik alanlarda kültürel işbirliğini güçlendirmek amacıyla 9 anlaşma imzaladı.

Fas resmi ajansı MAP'ta yer alan haberlere göre, Fas Kültür Bakanı Mehdi Bin Said ile Fransız mevkidaşı Rachida Dati, başkent Rabat’ta düzenlenen bir törenle bu anlaşmaları imzaladı. Anlaşmalar, Fransız Bakan Dati'nin 16 Şubat'taki Fas ziyaretinin son gününde gerçekleştirildi.

Açıklanan Anlaşmalar

İmzalanan anlaşmalar arasında görsel-işitsel ve sinema arşivleri alanında işbirliğine yönelik bir niyet beyanı da bulunuyor. Batı Sahra bölgesindeki Dahla ve Samara gibi yerlerdeki tarihi eserler ile ilgili bilimsel işbirliği, bilgi alışverişi ve ortak programlar geliştirilmesini hedefleyen anlaşmalar da parafe edildi.

Öte yandan, Fransa Milli Kütüphanesi (BnF) ile Fas Milli Kütüphanesi yararına eğitim kursları düzenlenmesi, sanal sergilerin oluşturulması ve Dijital Frankofon Ağı dahilinde işbirliği yapılması da anlaşmalar arasında yer alıyor.

Batı Sahra Turu ve Siyasi Tartışmalar

Fransız Kültür Bakanı Dati, 17 Şubat’ta Batı Sahra’daki El-Uyun kentini ziyaret etti. Bu, Fransa’dan bir hükümet yetkilisinin tartışmalı Batı Sahra kentlerine yaptığı ilk ziyaret olarak dikkat çekti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 25 Temmuz 2024’te Fas Kralı 6. Muhammed’e yazdığı mektupta, Fas’ın egemenliği altındaki özerklik planını Batı Sahra sorununun çözümü için uygun bir çerçeve olarak gördüğünü belirtmişti.

Cezayir ise Fransa’nın bu kararından “büyük üzüntü duyduğunu ve güçlü şekilde kınadığını” açıklamış, 30 Temmuz’da Paris Büyükelçisini geri çekme kararı almıştı.

Tarihsel Arka Plan

Fas, 1975 yılında eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra’yı topraklarına kattıktan sonra, Cezayir’in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik günümüze kadar devam etmektedir. Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalmasını savunurken, Polisario Cephesi Batı Sahra’nın bağımsız bir devlet olduğunu iddia etmektedir. 1991'de Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda sağlanan ateşkes anlaşmasından beri, Batı Sahra’nın statüsü üzerine yapılan görüşmeler başarısız kalmıştır.

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