DOLAR
34,3 0,08%
EURO
37,16 0,08%
ALTIN
3.018,13 0,01%
BITCOIN
2.379.740,94 -0,28%

Fas ve Irak Arasında Tazminat Görüşmeleri Başladı

Fas, Körfez Savaşları'ndan etkilenen çiftçiler için Irak ile tazminat konusunu görüşüyor.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 23:51
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 23:51
Fas ve Irak Arasında Tazminat Görüşmeleri Başladı

Fas, Irak ile Tazminat Konusunu Görüşmekte

Fas, Birinci ve İkinci Körfez Savaşları sırasında Irak'ta çalışmalarından kaynaklanan zararları için Bağdat ile tazminat görüşmelerine başladı. Bu çerçevede, Faslı çiftçilerin taleplerini incelemek amacıyla Irak ile ortak bir komite kurulması kararlaştırıldı.

Fas Dışişleri Bakanı'nın Açıklamaları

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, muhalefetteki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (PJD) parlamento bloğunun talebi üzerine konuya ilişkin çeşitli açıklamalar yaptı.

Burita, "Fas'ın Bağdat Büyükelçiliği'nin Ocak 2023'te yeniden faaliyet geçmesiyle birlikte, bu dosyayı Irak Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'na ilettik," dedi. Ayrıca Iraklı yetkililerin bu konudaki olumlu yanıtlarını ve ortak bir komite kurulmasına yönelik önerisini de paylaştı.

Ortak Komitenin Oluşumu ve Çalışmaları

Burita, "Fas tarafı olarak komiteyi oluşturduk, Irak tarafına bu konuda gerekli bilgileri verdik; şimdi hızlı bir şekilde komiteyi kurup Bağdat’ta toplantı tarihleri belirlememizi istedik," şeklinde bilgi verdi.

Çiftçilerin Talepleri ve Tarihî Bağlam

Dışişleri Bakanı, etkilenen çiftçileri temsil eden sivil toplum kuruluşları ile toplantılar yaptıklarını ve bu görüşmelerde savaş sonrası uğradıkları zararın tazmini için Iraklı yetkililere taleplerde bulunduklarını ifade etti.

Rabat ile Bağdat arasında 1981'de imzalanan anlaşma ile Faslı çiftçiler Irak'a gönderilmiş, ancak Birinci ve İkinci Körfez Savaşları sırasında ülkelerini terk etmek zorunda kalmışlardı. Yıllar içinde ıslah ettikleri topraklar zarar görmüş ve çiftçiler ciddi iş kaybı yaşamışlardır. Savaşın getirdiği zorluklar nedeniyle, mevcut iş sözleşmelerinde belirtilen zararın tazminini talep etmekteler.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamas Aksa Tufanı'nın İsrail için Güvenlik Zafiyeti Olduğunu Açıkladı
2
Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde Güncel Konular Masaya Yatırıldı
3
Başkentte Gastronomi ve Künefe Festivali
4
Türk Silahlı Kuvvetleri Lübnan'dan Tahliye Planlarını Tamamladı
5
İstanbul'da Hava Kirliliği Yüzde 14 Artış Gösterdi
6
Bursa'da Off-Road Aracı Uçurumdan Düştü, İki Kişi Helikopterle Kurtarıldı
7
Bursa Festivali'nde Büyük Ev Ablukada Rüzgârı

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de