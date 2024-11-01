Fas ve Irak Arasında Tazminat Görüşmeleri Başladı

Fas, Irak ile Tazminat Konusunu Görüşmekte

Fas, Birinci ve İkinci Körfez Savaşları sırasında Irak'ta çalışmalarından kaynaklanan zararları için Bağdat ile tazminat görüşmelerine başladı. Bu çerçevede, Faslı çiftçilerin taleplerini incelemek amacıyla Irak ile ortak bir komite kurulması kararlaştırıldı.

Fas Dışişleri Bakanı'nın Açıklamaları

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, muhalefetteki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (PJD) parlamento bloğunun talebi üzerine konuya ilişkin çeşitli açıklamalar yaptı.

Burita, "Fas'ın Bağdat Büyükelçiliği'nin Ocak 2023'te yeniden faaliyet geçmesiyle birlikte, bu dosyayı Irak Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'na ilettik," dedi. Ayrıca Iraklı yetkililerin bu konudaki olumlu yanıtlarını ve ortak bir komite kurulmasına yönelik önerisini de paylaştı.

Ortak Komitenin Oluşumu ve Çalışmaları

Burita, "Fas tarafı olarak komiteyi oluşturduk, Irak tarafına bu konuda gerekli bilgileri verdik; şimdi hızlı bir şekilde komiteyi kurup Bağdat’ta toplantı tarihleri belirlememizi istedik," şeklinde bilgi verdi.

Çiftçilerin Talepleri ve Tarihî Bağlam

Dışişleri Bakanı, etkilenen çiftçileri temsil eden sivil toplum kuruluşları ile toplantılar yaptıklarını ve bu görüşmelerde savaş sonrası uğradıkları zararın tazmini için Iraklı yetkililere taleplerde bulunduklarını ifade etti.

Rabat ile Bağdat arasında 1981'de imzalanan anlaşma ile Faslı çiftçiler Irak'a gönderilmiş, ancak Birinci ve İkinci Körfez Savaşları sırasında ülkelerini terk etmek zorunda kalmışlardı. Yıllar içinde ıslah ettikleri topraklar zarar görmüş ve çiftçiler ciddi iş kaybı yaşamışlardır. Savaşın getirdiği zorluklar nedeniyle, mevcut iş sözleşmelerinde belirtilen zararın tazminini talep etmekteler.