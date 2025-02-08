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Fas ve Irak'tan Filistinlilerin Zorla Göç Ettirilmesine Sert Tepki

Fas ve Irak, Filistinlilerin zorla göç ettirilme planını reddederek bölge güvenliğine olan tehdidi vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 23:44
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 23:44
Fas ve Irak'tan Filistinlilerin Zorla Göç Ettirilmesine Sert Tepki

Fas ve Irak'tan Filistinlilere Destek

Fas ve Irak, Gazze ve Batı Şeria'dan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini hedefleyen çağrıları kesin bir dille reddetti. İki ülkenin yetkilileri, bu tür çağrıların bölgenin güvenliğini ve istikrarını tehdit eden tehlikeli bir emsal teşkil ettiğini vurguladı.

Ortak Açıklama Yapıldı

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Rabat ziyaretinde Faslı mevkidaşı Nasır Burita ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, "Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi adımının, uluslararası ve insancıl hukuk kurallarına aykırı olduğu" ifade edildi. Bu durumun, uluslararası normlara olan saygıyı zedeleyeceği belirtildi.

Kudüs ve Filistin Meselesinde Ortak Çabalar

Dışişleri bakanları, iki ülkenin Kudüs ve Filistin meselesiyle ilgili ortaya koyduğu çabaları takdirle karşıladı. Fas, Irak'ın Filistin ve Lübnan halklarına yönelik insani yardım çabalarını ve bölgedeki istikrar ile ateşkesin sağlanması konusundaki rolünü övdü. Bu bağlamda gerginlik ve çatışma çemberinin genişlemesine engel olma çabalarının önemi vurgulandı.

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