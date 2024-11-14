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Fas ve Suudi Arabistan'dan Yargı ve Güvenlik Alanında 3 Yeni Anlaşma

Fas ve Suudi Arabistan, yargı ve güvenlik işbirliğini güçlendirmek için 3 önemli anlaşmaya imza attı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 07:01
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 07:01
Fas ve Suudi Arabistan'dan Yargı ve Güvenlik Alanında 3 Yeni Anlaşma

Fas ile Suudi Arabistan, yargı ve güvenlik alanında işbirliğini pekiştirmek amacıyla 3 yeni anlaşma imzaladı. Anlaşmalar, Fas Adalet Bakanı Abdullatif Vehbi ile Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Abdulaziz bin Suud bin Nayif arasında Riyad’da gerçekleştirilen görüşmede hayata geçirildi.

Açıklamaya göre, bu anlaşmalar; ceza konularında karşılıklı yardımlaşma, hükümlülerin nakli için yasal çerçeve oluşturulması ve her iki devlet arasında aranan kişilerin iadesi konularını kapsamaktadır. Anlaşmalar, soruşturma, inceleme ve yargılama süreçlerinde yargı ve güvenlik işbirliğinin etkinliğini artırmayı hedefliyor.

Ayrıca, bu anlaşmaların her iki ülkenin ulusal yasalarına uygun şekilde sınır ötesi suçlarla mücadele etmeye katkı sağlayacağı, cezasızlıkla mücadeleyi güçlendireceği ve hükümlülerin sosyal ve psikolojik rehabilitasyonu için etkin mekanizmalar sunacağı ifade edildi.

Daha önce, 2006 yılında da iki ülke arasında yargı kararlarının yayımlandığı belgeler, bültenler ve hakimlerin eğitimi amacıyla bir anlaşma imzalanmıştı. Bu anlaşmalar, uluslararası toplantılarda ortak ilgi alanlarında koordinasyonu güçlendirmeyi amaçlıyordu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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