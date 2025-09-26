Fas ve Yemen'de Yüzbinler Gazze İçin Sokağa Çıktı

Kitlesel gösterilerde İsrail ve ABD politikaları protesto edildi

Fas ve Yemen'de yüzbinlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik uygulamalarını ve aç bırakma politikasını kınamak için sokaklara çıktı. Gösterilerde katılımcılar, Gazze ile dayanışma mesajları verdi.

Fas'ta gösteriler, Fas Ümmetin Davalarını Destekleme Komitesi'nin çağrısıyla sürdü. Tanca, Fes, Meknes, Tarudant, Agadir, Taza ve Safi kentlerinde düzenlenen ve 95'inci hafta olarak kaydedilen eylemlerde göstericiler, ABD'nin İsrail'e yönelik desteğini kabul etmediklerini belirtti.

Gösteride öne çıkan pankartlarda uluslararası toplumdan İsrail'in uygulamalarını durdurmak için pratik adımlar atması talep edildi. Katılımcılar, "Amerikan Vetosu Siyonist Üstünlüğünün Sembolüdür" sloganı altında toplandı.

Yemen'de ise yüzbinler, Mescid-i Aksa'ya Destek Komitesi tarafından düzenlenen gösteride başkent Sana ve çevre bölgelerde "Gazze ile birlikteyiz" sloganıyla bir araya geldi. Göstericiler, İsrail ve ABD karşıtı pankartların yanı sıra Filistin ve Yemen bayrakları ile Filistinli, Lübnanlı ve Yemenli liderlerin fotoğraflarını taşıdı.

Yemen'deki eylemlerde atılan sloganlar arasında "Bütün Yemen meydanları Gazze ve Filistin'dir" ve "İnsanlık şehidinin kanı Siyonizmi ortadan kaldıracaktır" ifadeleri yer aldı. Katılımcılar ayrıca Gazze'deki soykırıma ve İsrail'in Yemen'e yönelik son saldırılarına karşı tepkilerini dile getirdi.

Her iki ülkedeki gösteriler, protestocuların Gazze ile dayanışma mesajını güçlü biçimde vurgadığı kitlesel eylemler olarak kayda geçti.