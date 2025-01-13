Faşir'de HDK Saldırısı: 16 Ölü, 42 Yaralı

Sudan'ın Faşir kentinde Hızlı Destek Kuvvetleri'nin mülteci kampına düzenlediği saldırıda 16 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 00:03
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 00:03
Faşir'de HDK Saldırısı: 16 Ölü, 42 Yaralı

Hızlı Destek Kuvvetleri'nin Faşir'deki Saldırısı

Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından mülteci kampına düzenlenen saldırıda 16 kişi hayatını kaybetti.

Aktivistlerden oluşan Faşir Direniş Komiteleri, HDK'nin, yerinden edilmiş kişilerin barındığı Zemzem mülteci kampı'na "kasıtlı olarak" saldırdığını bildirdi. Saldırı sonucunda 16 kişinin yaşamını yitirdiği ve 42 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar arasında kadın ve çocukların da olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, yaralıların tahliyesi ve gerekli tıbbi malzemelerin sağlanması için uluslararası kuruluşlara yardım çağrısında bulunuldu.

Sudan'daki Çatışmalar ve İnsani Kriz

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında askeri reform ve entegrasyon konularındaki anlaşmazlıklar nedeniyle şiddetli çatışmalar devam etmektedir. Bu savaşın sona erdirilmesi için yapılan tüm çözüm girişimleri ise sonuçsuz kalmıştır.

Birleşmiş Milletler'e göre, Sudan'daki çatışmalar sonucunda 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Savaşın başlangıcından bu yana, ülkeyi terk edenlerin sayısı 3 milyon'u geçti; 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. Ayrıca 25 milyon'dan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

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