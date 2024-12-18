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Faşir'deki Bombardımanda 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Sudan'ın Faşir kentinde HDK'nın düzenlediği bombardımanda 10 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 22:18
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 22:18
Faşir'deki Bombardımanda 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Faşir'de Bombardıman, 10 Hayat Kayıp

Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de, ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında süregelen çatışmalar bir kez daha can aldı. Aktivistlerin bildirdiğine göre, HDK tarafından gerçekleştirilen topçu bombardımanında 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Şehirdeki Etkiler

Faşir Direniş Komiteleri, yaşanan çatışmalar sonucunda Faşir'deki Suudi Hastanesi dahil olmak üzere şehrin birçok bölgesinin bombardıman altında kaldığını duyurdu.

Yerinden Edilen Aileler

Buna ek olarak, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), bombardımanlar sonucu Kuzey Darfur'un Kebabiyye şehrinden 650 ailenin yerinden edildiğini açıkladı.

Sudan'daki Süregelen Savaş

15 Nisan 2023 tarihinden bu yana Sudan'da ordu ile HDK arasında yaşanan çatışmalar, askeri reformlar ve entegrasyon konularındaki anlaşmazlıklar yüzünden devam ediyor. Savaşın sona ermesi için yapılan tüm çözüm girişimleri maalesef sonuçsuz kalmış durumda.

Birleşmiş Milletler'e göre, Sudan'daki çatışmalar sonucunda 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve savaşın patlak vermesinden bu yana 3 milyondan fazla kişi ülkeyi terk etti. Ülke içinde ise 9 milyona yakın kişi yerinden edildi. Ayrıca, 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

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