Faslı Doktordan İsrail'e Ebu Safiyye İçin Kurtarma Çağrısı

Faslı doktor Yusuf Ebu Abdullah, 27 Aralık'ta İsrail tarafından gözaltına alınan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye'nin kurtarılması için dünyaya seslendi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sırasında yaralanan Filistinlilere yardım etmek amacıyla Kemal Advan Hastanesi'nde 2 ay boyunca görev yapan Ebu Abdullah, sosyal medya üzerinden bir video yayınlayarak uluslararası destek topladı.

Videoda, "Tüm dünyayı doktor Ebu Safiyye için ortak bir duruş sergilemeye çağırıyorum." diyerek önemli bir mesaj veren Ebu Abdullah, Ebu Safiyye'yi "bu ümmetin tarihinde benzeri gelmeyecek bir kahraman" ve "kararlılığın ve azmin sembolü" olarak nitelendirdi. İzleyicilere, "Bu büyük zat, ailelerini kaybeden doktor ve hemşirelere teselli veren, şefkat ile metaneti birleştiren bir yöneticidir," şeklinde seslendi.

Yusuf Ebu Abdullah, Fas'taki 2. Hasan Hastanesi'nde Çocuk Cerrahisi Bölümü Başkanı olarak görev yapıyor. Gazze'de, ağustos ve eylül aylarında pek çok Filistinli çocuğun ameliyatını gerçekleştirmişti. Ayrıca, daha önce 2008, 2012 ve 2014 yıllarında Gazze'yi ziyaret etti.

İsrail'in Kemal Advan Hastanesi'ne Müdahalesi

İsrail ordusu, 27 Aralık'ta Kemal Advan Hastanesi'ni kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkarmış, hastanenin bazı bölümlerini ateşe vermiştir. Gazze'deki Filistin hükümeti, Ebu Safiyye ve sağlık personelinin alıkonulduğunu açıklayarak durumlarının netleşmesi için çağrıda bulunmuştu.