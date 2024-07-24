Faslı Filozof Taha Abdurrahman'dan 'Müslümanca Düşünmek' Konferansı

Faslı Filozof Taha Abdurrahman'ın Konferansı

Arap dünyasının tanınmış düşünürlerinden Prof. Dr. Taha Abdurrahman, Ankara'daki Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Salonu'nda düzenlenen konferansta "Müslümanca Düşünmek Nasıl Olur? Tefkir ve Tefekkür" konusunu ele aldı.

İDE 2024 Mütefekkir Ödülü

Etkinlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Abdurrahman'a 2024 İDE Mütefekkir Ödülü'nü takdim etti. Konferansa pek çok önemli isim de katıldı, aralarında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç yer aldı.

Düşünmenin Önemi

Abdurrahman, konuşmasında müslümanca düşünmenin önemine vurgu yaptı. Düşünce olgularının gündemde tutulmamasının sonuçlarının yokluk ve kayboluş getirdiğini dile getirdi. Türk milletinin düşünsel eyleme katkılı olduğunun altını çizen Abdurrahman, Kur'an'da "tefekkür" kelimesinin 17 ayette geçtiğini ve bunun da düşünmenin önemini ortaya koyduğunu belirtti.

Tefekkür ve Tefkir Arasındaki Farklar

Konferansta Abdurrahman, "tefekkür" ve "tefkir" arasındaki farklılıkları ele alarak, ilk seviyede düşünen kişilerin "emanet" bilinciyle hareket ettiğini ifade etti. İnsanların Allah'ı gerçek sahip olarak bilmeleri gerektiğini vurguladı.

Müslüman Filozofun Görevi

İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de felsefenin bilime hizmet eden bir konuma düştüğünü belirtti ve Müslüman filozofların kendi özgün düşüncelerini geliştirerek felsefi problemlere sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Ödül ve Tanınma

Abdurrahman'a 2021 yılında Necip Fazıl Ödülleri'nde ödül verildiği gibi, bu sefer de 2024 İDE Büyük Mütefekkir Ödülü ile onurlandırıldı. Abdurrahman, Arap dünyasında ahlak ve felsefe konusundaki uzmanlığıyla tanınmakta ve önemli bir düşünce figürü olarak hatırlanmaktadır.