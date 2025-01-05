Faslı Kadınlardan Gazze'ye Destek: Dayanışma Gösterisi Düzenlendi

Faslı Kadınlardan Gazze'ye Destek Gösterisi

Fas'ın Kazablanka kentinde kadın aktivistler, İsrail'in soykırımı sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki kadınlarla dayanışma göstermek amacıyla bir eylem düzenledi. Bu unutulmaz etkinlik, Fas Destek ve Yardım Kurulunun çağrısıyla gerçekleştirildi.

Dayanışma ve Talep

Gösteride katılımcılar, Gazze Şeridi'nde süregelen soykrimin sonlandırılması ve bölgedeki kadınların korunması için güçlü bir ses yükseltti. Ayrıca, Gazze'deki sınır kapılarının açılması çağrısında bulunarak uluslararası toplumun dikkatini çekmek istediler.

Sloganlar ve Pankartlar

Göstericiler, Filistinli kadınları koruma hususunda uluslararası topluma yönelik çağrılar yapan sloganlar attı. Bu anlamlı eylemde, Filistin'de kadın ve çocuklara yönelik saldırıları kınayan pankartlar da taşındı. Faaliyet, dayanışmanın ve güçlü bir kadın dayanışmasının simgesi oldu.