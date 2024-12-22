Faslılar, İsrail'in Gazze'deki Soykırımını Protesto Etti

Fas'tan Gazze İçin Güçlü Ses

Faslılar, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımını protesto etmek amacıyla sokaklara döküldü. Bu eylemler, Fas'taki sivil toplum kuruluşu Filistin'i Destekleme Cephesi tarafından düzenlendi.

Protestoların Detayları

Özellikle Vecde ve Bin Süleyman kentlerinde gerçekleştirilen gösterilerde, protestocular İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımı kınadı. Sayıları giderek artan protestocular, "Fas halkı normalleşmeyi reddediyor", "Toprak bizimdir" ve "Hepimiz feda olalım, Gazze dirençli" gibi sloganlar attı. Filistin bayrakları ile alana çıkan kalabalık, dayanışma mesajı verdi.

Gazze'deki Kayıplar

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda, yaklaşık 17 bin 492'si çocuk ve 11 bin 979'u kadın olmak üzere toplamda 45 bin 227 Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıca, 107 bin 573 kişi yaralandı. Halat altında kalan enkazlarda binlerce ölü olduğu bildirilirken, yerel halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alındığı için sivil altyapı büyük zarar gördü.