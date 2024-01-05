Fatih Altaylı adli kontrol istemi ile mahkemeye sevk edildi

Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medyada yaptığı bazı paylaşımlar yüzünden "suçu ve suçluyu övmek" ve "halkın bir bölümünü alenen kin ve düşmanlığa kışkırtmak ve aşağılamak" suçlarıyla suçlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı'yı şüpheli olarak ifade vermeye davet etti.

CELAL ŞENGÖR'DEN FATİH ALTAYLI'YA DESTEK





Gazeteci Fatih Altaylı, savcılığa ifadeye çağrıldı. Altaylı, sabah erken saatte savcılığa gitti. Yanında Prof. Dr. Celal Şengör de vardı. Şengör, Altaylı'ya destek vermek için onunla birlikte savcılığa geldi.